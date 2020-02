Crucero ancla en Cozumel pero no hay descenso de pasajeros

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, afirmó que el crucero Meraviglia no ha sido autorizado para atracar en Cozumel.

En redes sociales, el mandatario estatal indicó que actualmente la embarcación está fondeada (anclada) frente a las costas de Cozumel.

Añadió que este crucero deberá ser revisado por los médicos de Sanidad Internacional, quienes verificarán los temas de salud a bordo.

Si hay situación de riesgo en salud no habrá autorización para el desembarco”, publicó.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Marisol Venegas, en entrevista con José Cárdenas expresó que el objetivo principal es proteger a los habitantes de la isla y por ello, “implementan protocolos de sanidad para el crucero Meraviglia”.

Aseguró que la embarcación se encuentra frente a las costas de Cozumel y hasta el momento los pasajeros no han desembarcado. Confirmó que se encuentran verificando las condiciones de salud y no habrá desembarque en caso de sospecha.

Cerca de 30 pobladores de la isla protestaron cerca del muelle, exigiendo no se de entrada al crucero, mismo al cual hasta ahora no se ha podido ingresar debido al clima. El pronóstico meteorológico no es el adecuado pues se presentan vientos de 30 a 40 nudos y condiciones de tormenta.

El crucero Meraviglia provenía de Kingston, Jamaica, donde no se le permitió atracar por la sospecha de que uno de los pasajeros presentaba síntomas de la enfermedad Covid-19.

