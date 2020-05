"Ven al Caribe Mexicano X2" es la campaña con la que reabrirán sus puertas más de 4 mil proveedores turísticos de Quintana Roo, el próximo 8 de junio.

Reúne a las asociaciones de hoteles de Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Cozumel, Gran Costa Maya, Gobierno federal y municipal.

Hay que ser realistas, no vamos a reabrir el día 8 de junio con los mismos índices de ocupación que traíamos para mediados de marzo, sino que poco a poco gradualmente se van a ir incrementando los porcentajes de ocupación, lo más importante es no caer en el juego qué fue primero el huevo o la gallina, si no hay hoteles abiertos si no hay productos las aerolíneas no van a venir a Cancún”, Roberto Citrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres

El presidente de la Asociación de Hoteles agregó que “por lo tanto no va haber turistas que vengan a Cancún, por eso es importante que todos los productos turísticos comencemos con la apertura a partir del 8 de junio. Esperamos en julio tener ocupaciones del 50%”.

Preven retomar actividades sólo con el personal necesario

Las autoridades han informado que el sector turístico podrá reiniciar actividades de preparación, a partir del 1 de junio, con el mínimo de personal necesario.

La campaña juega con un número importante que es el 2, con el que iremos a los mercados hispano parlantes y después al Come to Mexican Caribbean my favorite destination, que es con la que iremos a los mercados de habla inglesa”, Vicente Madrigal, director comercial en Atelier de Hoteles

Los empresarios de Quintana Roo se dicen listos para el regreso del turismo y sólo esperan el banderazo de salida de las autoridades.

Cada uno de los centros turísticos podrá manejar hasta el 30% de su personal para llevarlos a los diferentes centros de trabajo e iniciar las medidas de implementación que se van a requerir. Eso es lo más importante de las acciones que se tendrán que hacer a partir del 1 de junio”, Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo

Los turisteros esperan salir pronto de la peor crisis del destino, el cual tuvo una caída del 70%, tan solo en los primeros ocho días del inicio de la pandemia.

