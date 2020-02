Policías sacan a turistas mexicanos de Playa del Carmen ¡por no consumir!

A través de las redes sociales ha comenzado a viralizarse un video en el que se observa a elementos de la Policía Turística del municipio de Solidaridad, en Playa del Carmen, Quintana Roo, arrestar a un par de turistas mexicanos, presuntamente, porque un club privado, que dice ser dueño de esa playa, lo solicitó.

De acuerdo a información proporcionada por personas que grabaron la detención y lo publicaron en las redes sociales, el arresto de los turistas fue a causa de que la pareja, originaria de la Ciudad de México, no estaba consumiendo productos del Club de Playa Mamitas.

La detención de los turistas nacionales ha sido muy criticada por los usuarios de las redes sociales, señalando que las playas son zona federal y que por ley, estas podrán disfrutarse y gozarse por toda persona.

La crítica es además por el uso de la fuerza por parte de los uniformados, ya que en ningún momento se ve a la pareja de turistas oponerse. Además, señalan que los elementos de la policía amenazaron a los testigos que intentaron frenar el arresto, asegurando que se llevarían a todos los que se opusieran.

Hasta el momento, ni la cuenta del club señalado @mamitasbeachclub, ni el gobierno municipal de Solidaridad, ni la Secretaría de Turismo de Quintana Roo han hecho un pronunciamiento sobre el caso, ni han aclarado la causa por la que se detuvo a la pareja de jóvenes.

No obstante, algunos usuarios de Twitter señalaron que no es la primera vez que pasa un caso similar, pero las autoridades locales no hacen nada al respecto y solamente defienden los intereses de los empresarios.

Por otra parte, también señalaron que la zona dónde se registró el incidente de este domingo, en Playa Mamitas, “es de lo más selecto en Playa del Carmen y los dueños de los negocios son muy elitistas y malinchistas”, ya que si no consumes en sus locales encuentran la manera de correr a la gente nacional.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?