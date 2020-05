Recolectores de basura de Chetumal, en riesgo de contagio de coronavirus

Recolectores de basura y pepenadores de Chetumal, Quintana Roo, se encuentran en riesgo debido al manejo inadecuado de materiales de desecho del personal de salud y de la ciudadanía que tira cubrebocas y guantes de latex usados a las calles.

Nosotros estamos entusiasmados trabajando, pero tenemos miedo de contagiarnos y contagiar a nuestras familias porque la gente sencillamente saca los residuos. Siempre, los que nos topamos con ellos, les hemos dicho que tienen que separar la basura, pero desgraciadamente no todos tenemos la educación de hacer eso y con trabajo lo está asimilando la gente. Hemos visto mascarillas también tiradas en la calle, mucha gente se los quita y lo tira y lo desecha en la calle”. Gaspar Mucul Canché, recolector de residuos sólidos de Quintana Roo.

A pesar de tener el equipo de protección, siempre es latente el miedo de infectar a sus familias.

Llegando a la casa tengo un cuarto aparte y siempre le digo a mi familia que no se me acerque porque yo vengo de la calle y no sé lo que traigo. No es porque no quiera a mi familia, sino porque los quiero, por eso les digo que tenga mucha precaución conmigo porque yo manejo residuos”. Gaspar Mucul Canché, recolector de residuos sólidos de Quintana Roo.

El nivel de contagio es potencial, ya que los trabajadores tienen contacto directo con los residuos de los posibles casos positivos de COVID-19.

El principal riesgo que tienen los trabajadores de la recolección de residuos aquí en Chetumal es que tienen el contacto con las personas de la ciudad, y al haber personas ya contagiadas por el coronavirus, éstas, al tener contacto con los residuos, pueden infectar estos desechos, y al momento de la recolección, los trabajadores pueden sufrir el riesgo de contagio”. Josué Ramírez, encargado de Servicios Públicos Municipales en Othón P. Blanco.

Para aminorar los riesgos, se le ha solicitado a la ciudadanía desechar de manera adecuada su basura.

Para la recolecta de estos residuos se les está solicitando a las personas que por favor las pongan en una bolsa diferenciada y que tenga, de preferencia, doble bolsa; que esté roseado por la parte de adentro y la parte de afuera con el agua clorada para tratar de desinfectarlo”. Josué Ramírez, encargado de Servicios Públicos Municipales en Othón P. Blanco.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?