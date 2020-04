Sanitizan mercados en Chetumal para combatir el COVID-19

Desinfección de pasillos, locales, barandales y stands, así como filtros a las entradas, forman parte de la sanitización y prevención en las centrales de abasto de Chetumal, Quintana Roo para combatir el COVID-19.

Durante la mañana y todas las tardes realizamos la sanitización de todas áreas, se utiliza agua con cloro y pinol y esto pues es lo recomendado a nivel nacional para mitigar esta situación, esto es de todos los días y podrán ver el personal cumple con todo su equipamiento necesario para poder trabajar de manera adecuada”, indicó Limberth Vega, administrador del mercado Lázaro Cárdenas.

Por su parte, Alfredo Álvarez Muñoz, titular de Mercados en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, indicó que se cuidan las medidas sanitarias para evitar lo más posible contagios de coronavirus, por lo cual, indicó que se hacen filtros a todas las personas que ingresan a la central de abasto, se checa su temperatura, misma que no pueden tener arriba de 37 grados centígrados, de lo contrario, se toman otras medidas.

Además, no pueden entran sin cubrebocas, no pueden entrar menores, ni más de una persona por familia y por las tardes ya que se cierran todos los locales, se limpia con agua con cloro y jabón para desinfectar todas las áreas por donde pasa la ciudadanía.

Locatarios reconocen importancia de las medidas sanitarias

El locatario Felipe González, indicó que las medidas sanitarias implementadas sí son necesarias porque no se trata de un juego, la enfermedad es difícil y muchos lo toman como juego. También destacó que normalmente van familias hasta con cuatro niños, sin embargo el que vaya solo una persona a hacer las compras es una medida sanitaria importante.

...De hecho, vienen familias a veces entre cuatro niños... y esto es muy bueno, que haga conciencia la gente que no vengan con toda la familia, que se pongan de acuerdo en casa se hace una lista de lo que se va a comprar y ya en casa se sacan cuentas, no es necesario que tengan que salir todos”, declaró el locatario.

Pese a medidas de higiene las ventas no repuntan

Yo siento que nos cuidan un poquito por esa razón lo hacen, pero la venta no hay, porque la gente no viene, me imagino que también no hay dinero”, explicó Manuel Be Caamal, otro locatario.

