Víctima reacciona ante amparo de Succar Kuri, preso en Quintana Roo

Edith Encalada, una de las 7 víctimas de Jean Succar Kuri, se dijo preocupada y molesta por el amparo que le fue otorgado al empresario libanes, quien cumple una condena en Quintana Roo por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores.

Víctima cree que se le dan beneficios a Succar Kuri

Edith declaró que se trata de un “beneficio” para Jean Succar Kuri, a pesar de ser encontrado culpable por los delitos de corrupción de menores y pornografía infantil desde hace años, cuando se reveló como uno de los protagonistas del libro donde se denuncian estos crímenes: “Los demonios del Edén”, de la periodista mexicana Lydia Cacho.

Lamentablemente no me ha sido favorable y lo han beneficiado con el hecho de darle ese amparo, el hecho también que el delito de corrupción de menores ahora va a ser juzgado con el código penal de Quintana Roo y ya no el código federal; entonces siento que ya son muchos los beneficios que lastimosamente le están dando a una persona que atentó contra menores de edad” , declaró Edith Encalada, una de las víctimas de Jean Succar Kuri.

En días pasados, el Primer Tribunal Colegiado del vigésimo séptimo circuito ordenó la revisión de la sentencia por haberse encontrado “presuntos vicios” en el proceso que realizó en el año 2016 el Tribunal Unitario en Quintana Roo, en el cual modificó una sentencia previa de 70 años de prisión, por otra de 112 años en contra de Succar Kuri.

Víctima de Succar Kuri teme que sea liberado su agresor

Para Edith Encalada, el amparo promovido por los abogados del empresario libanés para lograr esta revisión podría resultar en su liberación.

Sin embargo, legalmente se considera que la orden de revisión emitida por el tribunal colegiado no tiene como fin la libertad del sentenciado en Quintana Roo ni la adición ni excepción de delito alguno.

El amparo es para efectos de solventar una violación procesal, es para efectos no es un amparo liso y llano, entonces la persona va seguir purgando su condena habría que ver la nueva condena” , Julio Mendoza, abogado penalista.

El amparo promovido por los abogados de Jean Succar Kuri para lograr la revisión de la sentencia de 112 años de prisión sería la tercera en este proceso que data desde el año 2004.

