Cafetería en SLP apoya a jóvenes con síndrome de Down y pide tu ayuda

Una cafetería ubicada a media cuadra del Mercado Hidalgo, en el centro de San Luis Potosí, realiza una noble labor al darle trabajo a jóvenes con síndrome de Down de entre 24 y 29 años de edad, quienes desarrollan habilidades que los integran a la comunidad; sin embargo, en recientes fechas no han tenido clientela, por lo que piden ayuda de la ciudadanía para no dejar de apoyar a estos jóvenes.

Atienden el lugar y hacen repostería

El Café 21 en la calle Alcalde No. 149 tiene la particularidad de que es atendido, actualmente, por cinco jóvenes con síndrome de Down, quienes hacen repostería, preparan las guarniciones de algunos platillos -como los frijoles refritos- y se ocupan de las mesas y la limpieza del lugar.

En este momento trabajan ahí los cinco jóvenes con síndrome de Down, además de una pequeña de 14 años, quien asiste a la cafetería para aprender a cocinar pasteles y galletas como un taller de repostería.

Beneficios para los jóvenes con Down que trabajan en la cafetería

Los beneficios para los chicos que trabajan en esta cafetería son muchos: se hacen autosuficientes, se sienten útiles e independientes y, sobre todo, ¡se sienten integrados!

Que las personas se den cuenta del potencial y del perfeccionismo que hay en ellos. Los jóvenes con síndrome de Down son personas también con sueños y con anhelos”, comentó Lalo Valadez, uno de los hermanos que creó este proyecto.

En una anécdota, cuando empezaban, Cris, uno de los jóvenes que trabaja en la cafetería, cuando debía limpiar, limpiaba en toda la extensión de la palabra, así que cuando le pedían que recogiera y limpiara una mesa, él volteaba las mesas y bancas y también las limpiaba por abajo.

“…cuando él toma una escoba y un trapeador, puede durar hasta una hora barriendo o trapeando, y no podemos quitarle la escoba por nada del mundo hasta que termine”, contó Lalo Valadez.

Así nació la idea de darles trabajo en la cafetería

La iniciativa nació de Zynergia, Equipo Técnico de Asistencia y Terapia Canina A.C. a raíz de la preocupación de qué hacen los chicos con síndrome de Down al cumplir 17 años, pues la mayoría de ellos se la pasa viendo televisión, comiendo y haciendo cosas improductivas con tabletas y celulares.

A cargo del proyecto están los hermanos Martha y Lalo Valadez, este último fundador de la A.C. mencionada, que se enfoca a la actividad asistida a personas con síndrome de Down, apoyados principalmente con perros.

¡Ayúdalos!

Recientemente, los hermanos Valadez necesitan la ayuda de la ciudadanía para seguir apoyando a jóvenes con síndrome de Down, pues, a diferencia de cuando iniciaron el proyecto hace un año, la gente ha dejado de asistir, lo que complica mantener el apoyo a estos chicos.

Tú puedes hacer la diferencia entre que el establecimiento cierre o no: el Café 21 abre de 9:00 a 20:00 horas de lunes a sábado; tu asistencia puede lograr que estos jóvenes sigan sintiéndose integrados.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?