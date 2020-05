El médico Alejandro Luis Villanueva se especializó en Neumología Pediátrica, cuida y sana la vida de los más pequeños y ahora más que nunca ante la pandemia por el nuevo coronavirus.

Los casos que me tocó ver sólo fue niños con fiebre, tos, no he tenido casos graves de pacientes con coronavirus", dice Alejandro Luis Villanueva , Neumólogo Pediatra de San Luis Potosí.

Sin embargo, niños y niñas también deben ser protegidos y aunque extrañen salir a jugar, más vale que se queden en casa.

No te puedo decir que sean más fuertes, en realidad los niños tienen un sistema inmune inmaduro, pero no se sabe cuál es la razón por la que esta enfermedad no afecta tanto a los niños", señala Alejandro Luis Villanueva .

El lavado de manos debe ser más frecuente también hay que evitar que se lleven objetos a la boca y aunque sea 30 de abril, Día del Niño, no darles besos.

El niño debe cuidarse de la misma forma que cualquier adulto", añade Alejandro Luis Villanueva , Neumólogo Pediatra de San Luis Potosí.

