Como una medida de apoyo ante la pandemia del coronavirus COVID-19 que hay en Sinaloa, la Banda MS se encargará de donar despensas a los músicos de a pie en la ciudad de Mazatlán, acción que viene precedida por un reto lanzado por Julio Preciado.

Por supuesto si no nos nominan, nos nominamos nosotros solos. Vamos a ayudar, nos vamos a meter a la fuerza para cooperar, tenemos compañeros iwipa, qué son los muchachos que andan en la playa, que andan buscándole en la calle.” Oswaldo Silvas, integrante de la Banda MS .

En una entrevista realizada para la agencia Notimex, la agrupación aseguró que entiende la situación de estos músicos porque ellos así empezaron, por lo que ahora les toca apoyar:

En su momento así estaba Banda MS y pues vamos a apoyarlos porque son colegas, porque muchos son amigos de nosotros y tenemos que unirnos a la lucha y y poner nuestro granito de arena.” Oswaldo Silvas, integrante de la Banda MS .

Los integrantes de la banda saben que el secreto del éxito es "no marearse en el ladrillo", pese a los logros que han tenido:

Sabemos que el éxito de Banda MS no ha sido consecuencia de una sola persona, ha sido un conjunto, de unión, la sinergia y bueno tener claro que sí bien somos una pieza importante, también podemos ser reemplazables y si no estás estable y no estás bien cimentado, fácilmente te puedes caer, eso nos mantiene estables y espero que así sigamos.” Alan Ramírez, integrante de la Banda MS .

Finalmente, Osvaldo Silvas pidió a todos sus seguidores cuidarse, lavarse las manos, usar cubrebocas, hacer caso a la gente de seguridad y no salir de sus casas.

COVID-19 en Sinaloa

De acuerdo con el último reporte entregado de las autoridades, en el estado hay por lo menos 573 casos positivos de coronavirus COVID-19, así como 61 fallecimientos por dicha enfermedad.

