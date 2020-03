Por las condiciones de contingencia que se viven por el nuevo coronavirus COVID-19, surgió una gran iniciativa entre habitantes de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Y es que afuera de un centro comercial se obsequian artículos para el hogar y comida, entre otras cosas.

¿Cómo inició?

De un día para otro, apareció en la puerta de un pequeño centro comercial del sector Calle Alto, de Culiacán, un letrero con la leyenda: “Si necesitas, tómalo, si quieres ayudar, coopera”; ahí mismo, se colocó un carrito de supermercado para depositar los artículos que las personas deseen donar, o tomar, en caso de pasar por mementos complicados por los estragos del coronavirus COVID-19.

Misteriosa mujer de Culiacán inició la dinámica

La verdad yo estaba vendiendo tomates, vino una señora bondadosa, puso un mensajito que el que ocupara cosas que las tomara, y el que no, que lo dejara, y ya fue cuando empezó a venir la gente a poner cosas ahí y otras que no tienen agarran, es lo que he mirado. Anoche me fui y ahora regresé y veo más cosas en el carrito.” Carolina Hernández Gordillo, vendedora .

Gracias a esta dinámica, varias personas han logrado resistir la actual contingencia sanitaria, tal es el caso de una mujer, quien gracias a esta acción, logró atender a sus hijos.

También hay personas que por su edad y riesgo potencial de contagio de coronavirus COVID-19 perdieron su empleo, por lo que ahora dan gracias a la gente que comenzó a donar alimentos en estos momentos difíciles.

Donadora

Dije, voy a donar un granito de arena, lo que se pueda hacer, y me parece muy excelente porque hay personas que en estos momentos la están pasando más difícil que otras personas, están muy preocupados por la economía y hay quien vive al día. Siento que si podemos apoyar un granito de área, aunque no nos sobre, podemos apoyar a otras personas a que tengan alimento.” Jaqueline Payán, donadora de alimentos .

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la mujer que impulsó esta iniciativa de apoyo. Muchas personas quisieran conocerla para darle gracias, al promover la solidaridad entre los vecinos de esa zona en Culiacán, justo cuando aqueja el coronavirus COVID-19.

