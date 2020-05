Personal médico en Sinaloa denuncia que son obligados a trabajar sin insumos que son necesarios para atender a personas con coronavirus COVID-19. Esta situación se estaría presentando en el Hospital Pediátrico.

Francisco Javier Franco Chávez, trabajador del área de intendencia de este hospital, denunció que sus jefes del área de servicios generales lo obligaban a ingresar a la zona donde se encuentran pacientes con coronavirus COVID-19 sin las medidas de protección necesarias:

Cuando llegué en la mañana, solicité el equipo necesario para meterme a trabajar y la respuesta fue que me fuera a buscar solamente una bata, con la que le dan quimioterapias a los niños; que buscara un par de bolsas transparentes para poder amarrármelas en cada uno de mis pies. Me daban un cubrebocas quirúrgico de los más sencillitos, los más corrientes que puede haber, me dijeron que fuera a buscar un forro de neonatos de las que usan las mamás, tenía que ir a buscarlo, opté por no meterme porque es más importante la salud, yo les pedí el equipo apropiado para cumplir con mi trabajo, no me lo daban.” Francisco Javier Franco Chávez, trabajador del Hospital Pediátrico de Sinaloa .

Francisco asegura que esperó varias horas para que le suministraran los materiales de protección adecuados, pero no los recibió, por lo cual no se presentó más a trabajar para evitar contagiarse y no poner en riesgo a su familia.

Enfermeras de este hospital han denunciado problemática

Una de las enfermeras público en redes sociales el tendedero de batas quirúrgicas que existe en este hospital. La falta de insumos lleva al personal a lavarlas y reutilizarlas. Actualmente se encuentra sin trabajo, presentó una denuncia laboral contra el hospital.

Hacen un llamado al Gobierno estatal

Enfermeras y personal de intendencia solicitaron al Gobierno de Sinaloa material de protección, pues temen por su salud y la de sus familias. En este hospital, la Secretaría de Salud reportó recientemente el deceso de un bebé de ocho meses de edad, tenía cuatro meses internado por malformaciones cardíacas.

