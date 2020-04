Aunque bajaron la cortina, en Culiacán, Sinaloa, los restaurantes siguen trabajando en medio de las estrictas medidas que se implementaron en para prevenir nuevos contagios del coronavirus.

Mándales un paquete de cinco sushis, mándales cinco sopas ramen, mándales cuatro ribe eye. A veces yo le llamo, por ejemplo, a un compañero que vende pizzas y le digo: ocupo que me ayudes con 10 pizzas para mandarlas a todos lados, te las mando", dice Miguel Taniyama .

Los restauranteros alimentan gratis al personal médico que atiende a enfermos de COVID-19 en el Hospital General de Culiacán y el Hospital General Regional 1.

Todo eso que están haciendo ellos, es como te digo, una labor titánica, sumamente humana y que todo lo que podamos hacer para ellos y con ellos ahorita, queda corto. Nosotros ponemos nuestra mano de obra, muchas veces ingredientes, pero también otras veces acordamos con nuestros proveedores", reitera Miguel Taniyama .

Ciudadanos y empresas ayudan con donaciones.

Yo lo he hecho de manera personal y además en conjunto, no pueden hablar en nombre del laboratorio porque no tengo autorizado, pero somos parte de la industria farmacéutica y estamos tratando de colaborar y apoyar a los médicos en estos tiempos tan difíciles, no. No puede hacer acto de presencia, pero gracias a la tecnología puede uno hacer una transferencia de fondos vía electrónica", explica un empleado de Farmacéutica Manuel Lim .

Médicos y enfermeras agradecen este gesto.

Los médicos, los que se han podido atender, muy contentos con este servicio que se les ha dado, incluso tengo las fotografías en las que ellos me envían el agradecimiento por este apoyo”, señala Manuel Lim .

En Sinaloa hay más de 500 casos confirmados, la mayoría en Culiacán.

La idea es que tuvieran una experiencia de una alimentación como si fuera de restaurant, no era una parte así de 'ah para que se llenen una sopita o esto, aquello' no, mandábamos platos completos en el afán del reconforte de ellos como persona, no".

Ahora buscan apoyar a otros sectores.

Si hay manera de participar con Protección Civil, con la Cruz Roja, de manera particular, personal, para estar apoyándolos, aunque sea con alimentos, la mejor disposición", finaliza Manuel Lim .

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?