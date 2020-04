Algunos jóvenes de Mazatlán, Sinaloa, decidieron apoyar a quienes están pasando malos momentos debido a la contingencia sanitaria del coronavirus COVID-19; por ello, decidieron hacer una dinámica donde el eje principal es la donación de comida para quienes más lo necesitan.

Estos nobles jóvenes colocaron una mesa a las fueras de un supermercado, de la plaza Santa Rosa; ahí, se encargan de juntar los alimentos donados y también reciben apoyos del resto de mazatlecos que se solidarizan con los que menos tienen y apoyan la causa:

Yo estaba investigando en Internet, vi una imagen en la que se está haciendo esto ya en otras partes de México, y le envié un mensaje a Jorge, le comenté que si que le parecía, que participara en esa acción, y el día siguiente empezamos actuar, y ver cómo le hacíamos para que funcionara esto.” Sebastián Corona, joven que apoya a los más necesitados .

La noble acción de donar alimentos rindió frutos

No pasó mucho tiempo, y la idea de estos jóvenes ha sido todo existo, cientos de habitantes en la ciudad de Mazatlán se han unido a la causa, apoyando de esta forma a personas que pasan difíciles momentos por la pandemia del coronavirus COVID-19:

Lo que hemos visto, es que hay una gran cantidad de gente que ha estado apoyando gracias a Dios, y también ha habido gente que lo ha necesitado y ha estado viniendo a tomar. Ha sido como una especie de buenas acciones, también ha sido como un experimento social para nosotros, y ha sido una respuesta favorable de la gente.” Jorge Vega, joven que apoya a los más necesitados .

Sin los donadores, esta dinámica no habría funcionado

Rogelio es uno de los tantos clientes que acudió a este supermercado, y al salir se percató de la dinámica, motivo por el cual decidió donar parte de su despensa:

La gente que tenemos un sueldo fijo no nos fijamos en la gente que no lo tiene, y pues donar un granito de arena. Me gustó el anuncio (si puedes donar y si necesitas tómalo) por eso lo estoy haciendo.” Rogelio Soto, donador .

Don José es una de las personas que más agradece la dinámica

Una de las personas que ha podido beneficiarse por esta noble acción, es y don José, quien es una de las tantas personas que perdió su trabajo a consecuencia de la pandemia:

Lo que necesitamos es más comestible, porque está carísimo todo, suspendieron a todos a raíz de esto (pandemia), trabajaba en la guardia de la SEP. Está muy bien esto porque hace falta para mucha gente.” José María Díaz .

Gracias al apoyo de cientos de mazatlecos, muchas personas, a través de esta mesa de apoyo, han logrado llevado un poco de alimento a su hogar. De esta forma, se demuestra el gran corazón que caracteriza a los sinaloenses.

