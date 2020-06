Sugey Valdoninos Zaragoza, quien labora como enfermera en casas particulares cuidando a personas de la tercera edad, el pasado sábado 13 de junio se convirtió en una víctima más de las agresiones que viven los trabajadores de la salud en medio de la pandemia del COVID-19.

La mujer de 43 años de edad, quien vive en Mazatlán, Sinaloa, narró que la tarde del pasado sábado se encontraba en su hogar junto con sus dos hijas, cuando de repente tocó a la puerta una pareja de comerciantes, para entregar un producto de belleza que una de sus hijas, también de oficio enfermera, había pedido por internet.

Empiezan a gritar que somos un foco de infecciones cuando esto pasa es cuando yo trato de desapartar a la persona que estaba atacando a mi hija", Sugey Valdoninos, enfermera

La encargada de recibir a esta pareja de comerciantes fue su hija menor, a quien de manera insistente le solicitaron ver a la joven que había solicitado el pedido, pero al responderle en repetidas ocasiones que no podía salir porque se encuentra en aislamiento, los comerciantes empezaron agredir a la joven.

El vecino que estaba sacó su camioneta para poder llevarme a la clínica a un médico cercano, la señora yo escuché que me gritó con eso ya valiste y me dijo groserías, enfermerita de quinta y otras groserías más entonces yo era consiente que donde me había tirado el golpe era para que muriera”, agregó

Tras la agresión, un vecino fue quien trasladó de manera inmediata a un hospital a la enferma Sugey Valdoninos. Mientras el vecino subía a su unidad a la enfermera, la responsable no paró de agredir a Sugey de manera verbal.

La enfermera Sugey logró ser dada de alta y trasladada a su hogar, además lamentó las agresiones de las que están siendo víctimas todos los trabajadores del sector salud solo por hecho de apoyar en la pandemia del COVID-19.

Pidió a la población no agredir a enfermeras, médicos ni ningún otro trabajador de hospitales, pues todos exponen su vida para salvar a otros.

