Inauguran en Sinaloa museo que tiene al meteorito más grande del mundo

En Culiacán fue inaugurado el "Museo Materia", único en su tipo en el noroeste del país, el cual busca ser el principal atractivo del nuevo Centro de Ciencias de Sinaloa.

La idea es utilizar nuevas herramientas educativas. Algo importante también, es que nos renovamos cada cuatro y seis meses, tenemos diferentes ciclos durante todo el año, eso nos permite tener un museo totalmente vivo y siempre con la expectativa de estar regresando". Luis León, director general del Centro de Ciencias de Sinaloa.

Este recinto motiva el uso de la ciencia, el arte y la tecnología, como parte de sus principales atractivos destaca el cubo negro 8K, en el que los visitantes experimentan la realidad virtual aumentada.

Me encantó se me hace una obra muy buena para todas las personas, para los jóvenes sobre todo, y el performance se me hizo magnífico", comentó Cuquis López, visitante.

Un innovador sistema de video mapping proyecta en su fachada imágenes de ciencia y tecnología, además cuenta con el "Santuario de Bacubirito", dedicado al meteorito más grande del mundo, encontrado en Sinaloa en el año 1863.

La verdad que todo está muy padre, el cubo sin duda es lo más ‘chilo’ para mí". Julia León, visitante.

También posee la esfera led más grande del país, que trasmite contenidos sobre el cambio climático; un laboratorio de fabricación digital público y una zona steam.

La exposición inaugural es titulada "Las Bellas Criaturas de Theo Jansen" y desde este martes está abierto al público.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?