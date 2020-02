No consta que Ovidio Guzmán estuvo en boda de su hermana: edil de Culiacán

El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, señaló que no consta que Ovidio Guzmán estuviera presente en la supuesta boda de su hermana Grisel Guadalupe Guzmán, ambos hijos del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, en la catedral de Culiacán, templo que habría sido cerrado para la celebración.

Estrada Ferreiro confirmó que tuvo conocimiento sobre la boda, pero descartó conocer a la novia y mucho menos si Ovidio Guzmán, quien fue liberado tras un operativo fallido el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, se encontraba en la ceremonia religiosa.

Al ser cuestionado por una reportera sobre el presunto cierre de una de las calles ubicadas por los alrededores de la Catedral de Culiacán con motivo de la boda, el alcalde local descartó el hecho.

No me pregunten cosas que no sean ciertas. No cerraron la calle, no es cierto, hubo una boda que tuve conocimiento hoy, pero no cerraron la calle... No tiene por qué impactar, es libre de casarse la muchacha ", Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán .

Durante el fin de semana comenzaron a circular una imágenes que acusaban del cierre de la Catedral en la capital sinaloense debido a la celebración del matrimonio entre la hija del exlíder del cártel de Sinaloa, condenado y recluido en Estados Unidos, y su novio.

Las imágenes mostraban un cerco hecho con cintas amarillas con las que se habría acordonado e impedido el paso a los transeúntes en las inmediaciones de la catedral, dicho cerco habría sido posible con el supuesto permiso y aval del Obispo de la diócesis de Culiacán, Joná Guerrero Corona.

