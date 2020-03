Se desata balacera en inmediaciones de hospital de Culiacán, Sinaloa

La tarde de este viernes se registró una balacera en inmediaciones de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes en el lugar, el saldo inicial sería de al menos cuatro detenidos.

Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa señaló que tras un reporte se atendió por una balacera en la periferia de la clínica en Culiacán.

El ataque estaba dirigido

Afortunadamente no lograron su propósito, tenemos cuatro detenidos, diferente armamento no lograron su propósito, tenemos 4 detenidos, diferente armamento, ya la situación en el hospital está controlada, no hay rehenes, no hay más heridos, es únicamente una agresión que trataron de hacer contra la persona que resultó herida inicialmente en Loma de Rodriguera.” Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa .

Aseguramiento en Culiacán

Luego de que se dio por controlada la balacera en Culiacán, se dio a conocer el parte decomisado que será puesto a disposición de la autoridad competente:

5 vehículos, uno blindado y cuatro normales

Armas de fuego, entre ella una ametralladora

“Afortunadamente a través de los medios con que nos ayudó la Secretaría de la Defensa Nacional fue posible la ubicación de estos vehículos. Los enfermos y los médicos están a salvo, hay un despliegue ahorita en toda el área.” Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa .

Parte del IMSS

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social corroboró en sus redes sociales, que tras las detonaciones en las inmediaciones de sus instalaciones, no hubo víctimas que lamentar.

"Estimados sinaloenses, el día de hoy hubo reportes de grupos de civiles armados en distintos puntos de Culiacán, uno confirmado en el IMSS, el secretario, y todas las corporaciones de seguridad están en este momento en la calle, con operativos de reacción y búsqueda". Quirino Díaz, gobernador de Sinaloa .

Previo al tiroteo

Las autoridades en Culiacán tienen como una posible línea de investigación que esta balacera sea producto de un incidente reportado horas antes en la zona de la Loma de Rodriguera, donde se dio aviso de varias personas fuertemente armadas.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?