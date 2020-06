En medio de la lucha diaria contra el COVID-19, los trabajadores del Hospital General Zona 03 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Mazatlán, Sinaloa, encuentran en la oración la fuerza para seguir adelante.

Todo inició hace dos meses, cuando Omar Cázares Sandoval, intendente del hospital del IMSS, motivado por un compañero, comenzó a orar con los trabajadores de limpieza. Con el paso del tiempo se unieron enfermeros, médicos y otros trabajadores del centro hospitalario en Sinaloa.

Viendo ahorita la situación que estamos pasando y con el temor y junto con mis compañeros que día a día vamos al Seguro y viendo que soy un pastor en una iglesia, me comentó: por qué no hacemos una oración, por qué no oramos para que Dios nos cuide, para que Dios nos proteja (...) ”, Omar Cázares Sandoval, intendente del IMSS de Mazatlán, Sinaloa

Omar agregó que la oración se realiza con la creencia y confianza de que es la única forma para salvarse de la pandemia.

(...) Sabiendo que es importante porque Dios es el único que puede, a como está ahorita esta situación de tantas muertes, creemos y confiamos que es el único que nos puede salvar de esta pandemia”, Omar Cázares Sandoval, intendente del IMSS de Mazatlán, Sinaloa

Oración diaria para hacerle frente al coronavirus

Todos los días al iniciar la jornada laboral, Omar junto con el resto de los trabajadores se reúnen en los pasillos del hospital y unen sus manos para pedirle a Dios que les permita seguir salvando vidas y que los proteja a ellos y a sus familias del COVID-19.

Ellos están muy a gusto, más tranquilos, se sienten más confortables, más tranquilos a la hora de trabajar y lógico siempre pensando en Dios, pero también yo les recomiendo seguir las medidas de cuidado y de higiene”, Omar Cázares Sandoval, intendente del IMSS de Mazatlán, Sinaloa

Para Omar, así como para el resto de los trabajadores del sector Salud, no ha sido fácil laborar en medio del coronavirus. La falta de equipo de protección, luchar para salvar vidas, ver morir a pacientes y el temor a ser contagiados e infectar a sus seres queridos los angustia, pero están convencidos de que sus oraciones son escuchadas por el Todopoderoso, quien los alienta a seguir adelante.

Mi primera directa experiencia [fue cuando] estuve en quirófano este sábado, porque he estado en áreas donde he estado en contacto con pacientes, pero el día sábado me metí porque estuvo una paciente que iba a tener una cesárea, ella venía contagiada, entonces pues me puse todo el traje, el overol, el cubreboca y pues ahí incluso ahí oramos, (...)”, Omar Cázares Sandoval, intendente del IMSS de Mazatlán, Sinaloa

El trabajador del IMSS dio confianza al equipo de enfermeros, a quienes recordó que también deben de cuidarse.

(...) Le dije a la enfermera: ‘vamos a hacer una oración’, y éramos como siete, entre enfermeros y yo, e hicimos una oración y les dije: ‘tranquilos vamos a confiar en Dios, pero también cuídense’, siempre les digo esos puntos: cuidar nuestras medidas y los cuidados que deben de ser”, agregó Omar Cázares Sandoval

Esta semana una de sus oraciones fue videograbada por uno de los trabajadores y compartida en redes sociales. La publicación se viralizó de inmediato. En los comentarios la población sinaloense bendice a los trabajadores del sector Salud, pide a Dios que los proteja del coronavirus y que continúen orando.

Foto: Samuel Sánchez

