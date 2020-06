Trabajadores del IMSS en Culiacán, sin aire acondicionado para trabajar

Personal médico del Hospital Regional Número 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Culiacán, Sinaloa, denunció que el área de Medicina Interna, con 25 pacientes contagiados de coronavirus, desde hace una semana no cuenta con aire acondicionado.

Una enfermera, quien pidió a Unotv.com mantener en anonimato su identidad por temor a represalias, fue la que realizó la denuncia.

Contó que prestar sus servicios en estas condiciones es complicado por las altas temperaturas que se registran en esta área de Sinaloa. Además, aseguró que en lo que va de la semana, ella y sus compañeros de trabajo sufren mareos, deshidratación y desmayos a consecuencia del fuerte calor.

Trabajamos con los overoles, y con las altas temperaturas que están haciendo ahorita, salimos todos sudados; otros se han mareado, desmayado, se nos baja la presión”. Enfermera del IMSS en Culiacán que prefiere mantener el anonimato.

La trabajadora de la salud del IMSS mencionó que los pacientes que no registran estado de gravedad se percatan de que el lugar no está refrigerado, optando por abrir las ventanas del área de Medicina Interna para recibir un poco de aire del exterior.

Los pacientes se sientan en sus camas, abren las ventanas para recuperarse ellos también un poquito del calor”. Enfermera del IMSS en Culiacán que prefiere mantener el anonimato.

La falla en los aparatos de refrigeración fue reportada desde que inició el problema, pero hasta el momento no se ha enviado a un técnico a reparar los aires acondicionados.

Los enfermeros del área de Medicina Interna pidieron a las autoridades del IMSS solucionar este problema para poder laborar en un espacio con mejores condiciones.

Dicen que nos apoyaran en cuanto a eso, porque además del estrés que manejamos atendiendo a los pacientes, y trabajar en esas circunstancias que andamos todos deshidratados, pues dicen que nos apoyaran de alguna manera para resolver la situación porque sí es muy difícil”. Enfermera del IMSS en Culiacán que prefiere mantener el anonimato.

Los trabajadores que han registrado complicaciones de salud por el calor no han solicitado incapacidad laboral. Pese a sufrir mareos y bajas en la presión arterial, sólo se toman un ligero descanso para reponerse y después continúan brindando sus servicios a los pacientes con COVID-19.

No he sabido de nadie que le hayan dado incapacidad. Te recuperas un poquito y te tienes que reintegrar a tu trabajo porque los pacientes no se pueden quedar sin enfermeros”. Enfermera del IMSS en Culiacán que prefiere mantener el anonimato.

