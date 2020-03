UIF congela 5 empresas del "Chapo” Guzmán en Sinaloa

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que congeló recientemente al menos cinco empresas que se ubican en en el estado de Sinaloa, y que pertenecerían a Joaquín "Chapo" Guzmán, quien se encuentra encarcelado en Estados Unidos.

Esta acción fue dada a conocer por el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, durante una visita a la ciudad de Culiacán; ahí, el titular de este organismo acudió para firmar un convenio con el Gobierno de Sinaloa para la creación de una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, la cual operará de manera local en la identificación de lavado de dinero.

Sin dar más detalles sobre el valor de las empresas del "Chapo” Guzmán, Santiago Nieto dijo que todos los casos están siendo investigados.

Al ser cuestionado si los hijos u otro familiar del capo recluido en Estados Unidos estaban relacionados con estas compañías, se limitó a responder que había "de todo".

¿Habría relación entre empresas del "Chapo" y autoridades federales?

El titular de la UIF aseguró que por el momento no se puede dar a conocer si estas empresas establecieron algún contrato con gobiernos locales o federal.

El año pasado tenían el acuerdo de bloqueo de 330 personas físicas y morales relacionadas con el cartel, y que implicaban no solamente el estado de Sinaloa, sino varios estados de la República mexicana, y recientemente cinco empresas... Hay de todo, no puedo dar datos por el sigilo de la investigación, pero evidentemente nuestro objetivo es un trabajo absolutamente profesional y por lo tanto no tendría sentido hacerlo de otra forma.” Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) .

