La youtuber Jiapsi Yáñez reveló que fue víctima de maltrato por parte de su pareja y que durante años sufrió todo tipo de agresiones, a tal grado que era controlada para actuar en su vida personal. Esta situación la dio a conocer a través de un video en sus redes sociales.

Siempre traté de ocultar toda mi tristeza, mi soledad, la manipulación sicológica, el chantaje, las amenazas; a la extorsión en todos los sentidos, al grado de querer controlar hasta mi comportamiento íntimo y controlar mi vida personal. He tratado de lidiar con esto y avanzar, pero no puedo más. Esa persona sigue diciéndome que no me dejará en paz y su palabra favorita para decirme es: ahora va la mía.” Jiapsi Yáñez, youtuber .

Esta joven influencer destaca que la situación por la que ha pasado la cambió, porque reconoce que en algún punto dejó de ser esa persona que nació y creció creyendo firmemente en sus principios.

Ni siquiera estoy donde estaba viviendo antes, me fui de ahí porque ya no aguantaba, porque todos los días estaba enojada, y porque yo ahora parecía la mala y no digo que alguien sea malo, pero yo me sentía una mala persona porque contestaba mal, porque siempre estaba gritando, pero ahora me doy cuenta de que todo eso lo hacía en mi defensa, para no sentirme menos. Ya no me reconocía, porque yo soy una persona alegre, amorosa, pero llegué a un punto en el que de la frustración y desesperación agarraba cosas y las aventaba.” Jiapsi Yáñez, youtuber .

Su video en YouTube alcanzó en solo tres días más de 1.4 millones de vistas y en Facebook 6.3 mil de reproducciones.

La youtuber Jiapsi Yáñez se pone de ejemplo

Ella acepta que su forma de ser cambió drásticamente, por lo que acudirá con un psicólogo para que la ayude después del tipo de relación que tuvo con su pareja, por lo que ahora se pone de ejemplo y le pide a las mujeres que no soporten ningún tipo de violencia, ya que en ocasiones se llega a otros extremos, como pudieran ser los feminicidios.

¿Quién es la youtuber Jiapsi Yáñez?

Esta joven es originaria de Culiacán, Sinaloa, se dedica a la publicación de videos donde da tips de emprendimiento y aconseja a la gente cómo pueden ser una versión mejor de sí mismos; además, es influencer y cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales.

