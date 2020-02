Con emotivo mensaje despiden a Max, perrito enfermo que vendía cupcakes

Luego de que su historia se viralizara en redes por vender cupcakes para pagar su tratamiento médico, Max, el perrito enfermo, dejó este mundo la mañana del domingo.

Fue a través de su cuenta personal de Facebook, donde su dueña, Yoselin Macías, informó de la muerte del perrito a todos los que, durante los últimos días, se interesaron y apoyaron al husky siberiano de dos años de edad.

Emotivo adiós para Max, perrito enfermo vendedor de cupcakes

Antes del mediodía de este domingo, Yoselin informó sobre la muerte del perrito que vendía cupcakes en la Plaza Zaragoza para pagar su tratamiento médico. En redes sociales publicó un mensaje con la foto de Max:

Amigos, lamentablemente Max falleció esta mañana; le realizarán una necropsia para determinar la causa del fallecimiento y posteriormente lo llevaremos a un crematorio de mascotas. Les agradezco enormemente todo el apoyo que nos brindaron, nunca voy a olvidar todas las cosas tan bonitas que nos pasaron juntos en este tiempo, tanto amor que nos mandaron de todas partes del mundo”, publicó Yoselin en su perfil de Facebook.

Durante tres semanas, Max experimentó mucho amor

A pesar de reconocer la difícil pérdida de Max, Yoselin señala que durante tres semanas, el husky siberiano conoció el verdadero amor; además, la habitante de Hermosillo, Sonora, agregó que hizo todo lo posible, junto a su veterinaria, para curarlo.

Mi querido Max, no se me concedió verte jugar y correr como tanto lo deseaba, pero sé que cuando me toque partir serás lo primero que vea y prometo jugar mucho contigo, te voy a extrañar mucho”, agregó Yoselin en su emotiva despedida.

Según la publicación, Max estaba muy cansado y presentaba respiración agitada, por lo que su dueña se puso en contacto con la veterinaria, quien le indicó reposo. El perrito cenó bien, tomó agua y estaba descansando.

A las 5:00 horas de la madrugada del domingo, el perrito entró al cuarto de Yoselin, algo que no solía hacer, ya que dormía en la sala. Luego de contemplar a su dueña por varios minutos, Max se acostó a un lado de su cama.

Luego de esto, Yoselin volvió a dormir, y cuando despertó, notó que Max, el perrito enfermo que vendía cupcakes para pagar su tratamiento, ya había partido de este mundo.

Max presentaba varias bolas alrededor de todo su cuerpo, la más grande en su cuello; Yoselin notó esto luego de rescatarlo, ya que su antiguo dueño lo abandonó argumentando que era maltratado por los otros canes del criadero donde vivía.

Max y Yoselin se viralizaron en redes sociales luego de que ella anunciara que ambos vendían cupcakes y otros postres en la Plaza Zaragoza para pagar el tratamiento médico del perrito, a quien le aplicaron una biopsia y estaban en espera de los resultados para determinar qué enfermedad padecía.

Sin embargo, la noche del 28 de enero, Max estuvo un poco delicado, por lo que tuvo que ser internado.Tras recuperarse, este fin de semana pasado, volvió a la plaza a vender cupcakes.

Yoselin, estilista de mascotas, prometió compartir los resultados de la necropsia de Max, además de agradecer a todos los que los apoyaron y prometer que continuará ayudando perritos en medida de lo posible.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?