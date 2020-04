Desde la ciudad de Santiago de Guayaquil, la segunda ciudad más grande de Ecuador y una de las más golpeadas por el brote de coronavirus COVID-19 en ese país, Estefanía McLaurin, originaria de Hermosillo, Sonora, lanzó un llamado para tomar en serio la enfermedad.

A través de un video compartido en su cuenta personal de Facebook, la mujer sonorense de 30 años de edad, quien radica en Guayaquil desde hace cerca de un año, confiesa que ella y su esposo, originario de dicha ciudad, están infectados de coronavirus (Orthocoronavinae).

Además de describir los síntomas característicos de la enfermedad, y que realizó la grabación a petición de sus amigos, Estefanía pidió tomar conciencia, luego de ver a través de los medios de comunicación, que mucha gente en México continúa haciendo su vida normal y no toma las medidas para contener el contagio del virus.

El coronavirus es una enfermedad 100% real, muy difícicil, ahorita no existe una cura para esto. Tomó al mundo por sorpresa y por lo tanto no tenemos una vacuna, no hay un tratamiento 100% certero para hacerle frente y esta enfermedad no solo ataca a viejitos como muchos creen. Ataca a personas de todos los rangos de edad y género”, Estefanía McLaurin, mexicana radicada en Guayaquil, Ecuador.

Desde su aislamiento en su hogar, Estefanía invitó a los mexicanos a ser conscientes ante el brote de coronavirus y cuidarse los unos a otros como comunidad y país. Esto debido a que la situación que ella vive en Ecuador no es muy diferente a los que en México podría llegar a suceder, si no sus habitantes no toman las debidas medidas.

Los hospitales están completamente desbordados, no hay camas para atender a tantas personas que se han enfermado por coronavirus, ni hablar de respiradores, es algo ahorita prácticamente imposible de conseguir”, señaló en su video.

Además resaltó el gran número de fallecidos, especialmente en Guayaquil, los cuales serían más de los reportados en las estadísticas de las autoridades.

Recientemente se dio a conocer que en esa ciudad, familias han tenido que convivir con los cadáveres de sus parientes muertos, debido al alto número de defunciones, el manejo de los decesos se ha visto afectado.

Estefanía recalcó que esta situación e imágenes compartidas, son reales.

Finalmente, recalcó que tiene miedo de que alguno de sus seres queridos contraiga coronavirus mientras ella se encuentra en Ecuador, por lo que volvió a pedir a no escatimar en aplicar las medidas.

Ella y su esposo se han recuperado poco a poco luego de haber sido víctimas de contagio comunitario, “posiblemente en un supermercado” ya que no viajaron antes de enfermarse.

