Fortaleza de médicos salva a intubados por COVID-19 en Tabasco

En una maniobra de intubación participa un equipo de especialistas; son cuatro doctoras y cuatro médicos que en sus pijamas quirúrgicas se ven sus nombres: Samanta, Saraí, Berenice, Viridiana, Carlos, Wilts, Omar y Agustín.

Todos, fortaleza humana del Hospital "Juan Graham" en Villahermosa, Tabasco.

Están dentro del área COVID del nosocomio y el médico internista Wilts Damián asegura que las estadísticas del hospital indican entre el 30 y 40% de los pacientes que requerir apoyo mecánico ventilatorio, logran salir adelante.

Al lograr retirarse la ventilación mecánica, logran mejorar, incluso egresar por mejoría" Wilts Damián



La estrategia del equipo es trabajar siempre unidos para salvar la vida de quien padece COVID-19.



Ha sido fundamental al momento de entregarnos la guardia entre los diferentes turnos, comentarnos los casos, y siempre estar todos unidos para la toma de decisiones." Wilts Damián



Desde el primer caso del nuevo coronavirus en México, este equipo de médicos se preparó para atender contagios en Tabasco y hasta la fecha “tirar la toalla” no es, ni ha sido, una opción.



... No podemos tirar la toalla definitivamente no es una opción decir: ya no quiero, ya estamos adentro, es estar adentro y con todo..." Carlos Ramón López Brito, Médico Internista



Y ese todo, lo han dado internistas, anestesiólogos, personal de enfermería y camilleros. Un equipo que ríe porque sabe que necesitan ánimo para hacer frente a esta enfermedad.

