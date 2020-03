Medicina contaminada en Tabasco: hijo de víctima cuenta su historia

A través de redes sociales y entrevistas, familiares de pacientes afectados con medicamento contaminado, en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos (Pemex), han contado el calvario que han padecido, en este caso, donde incluso, dos personas han fallecido tras los hechos, en Villahermosa, Tabasco.

El caso de Patricia

Adolfo Palacios Jiménez, hijo de Patricia, contó en entrevista a Unotv.com que el pasado jueves 27 de febrero, en una sesión de hemodiálisis, fue cuando le suministraron a su madre la heparina sódica contaminada con la bacteria “Klebsiella spp”; sin embargo, los signos de esta bacteria dentro del cuerpo de Patricia se presentaron un día después, el viernes aproximadamente a las 5 de la tarde.

Después de esto, el sábado, la señora Patricia fue llevada para que recibiera su tratamiento de hemodiálisis, no obstante este no se llevó a cabo pues se solicitó el cambio del catéter de la paciente, aunque este tendría que ser permanente y no retirarse.

Le querían cambiar el catéter, aunque este era permanente, de hecho Pemex no se lo dio, nosotros se lo compramos (...) nos dijeron que le iban a meter otro tubito para hacer la hemodiálisis”, señala Adolfo.

Asimismo, destacó que el nefrólogo encargado de atender a los pacientes, y a su madre, no prestó alguna empatía al dar servicio a los enfermos.

El último cumpleaños de Patricia

El pasado domingo 1 de marzo, Patricia Jiménez Marín se levantó temprano; quería prepararse desde primera hora pues ese día era su cumpleaños. Pidió a sus hijas que la llevaran a maquillarse y posteriormente a que la ayudaran a plancharse el cabello pues, como cuenta su hijo, era una mujer “muy coqueta, muy linda”.

Desafortunadamente, esa sería la última vez que Patricia se prepararía para un cumpleaños porque días después, moriría a causa de los efectos del medicamento contaminado, que le había sido suministrado.

Adolfo destaca que hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado a él o su familia para brindarle apoyo. Ni siquiera Derechos Humanos.

Por lo mientras, adelanta que tendrán acciones legales contra los médicos y la institución, para “lograr justicia” para el caso de su madre; sin embargo dejarán pasar unos cuantos días por el duelo de su muerte.

El medicamento contaminado

Pemex habría informado en comunicado acerca de 67 personas, quienes habrían resultado afectadas al recibir la heparina sódica contaminada, un anticoagulante que se les administró durante una hemodiálisis en su Hospital Regional de Villahermosa, Tabasco.

Hasta ahora se sabe que este medicamento contaminado contenía al menos, cuatro tipos de bacterias distintas, al momento de la administración a los pacientes. La Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco ya investiga los hechos.

