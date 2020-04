Enfermeros en Reynosa, Tamaulipas, fueron atacados por una señora que ante el miedo por el coronavirus COVID-19, les arrojó cloro. Así lo dio a conocer uno de los agredidos a través de sus redes sociales, donde publicó algunas fotografías de cómo quedó su uniforme tras el ataque.

Ve aquí las preguntas más comunes sobre el coronavirus.

Fue a través de su página en Facebook, que Luis Gerardo Ramos, expuso la agresión ocurrió cuando llegó a una tienda de conveniencia. Iba con su cubrebocas y la indumentaria correspondiente de enfermería:

Una señora diciendo que nosotros personal de Salud estamos infectando a Reynosa con coronavirus, por Dios santo, nosotros no trabajamos matando personas, nosotros cuidamos a personas cuando más lo necesitan, ese es mi trabajo y el de muchos compañeros en esta ciudad, creen que vaciándonos una botella de cloro nos vamos a desinfectar? No, señores lean sobre este virus, infórmese bien, gracias a Dios solo fue el uniforme y no pasó algún daño más.” Luis Gerardo Ramos, enfermero .

En vez de ataques, víctima pide mayor conciencia en la población. Foto: Facebook Luis Gerardo Ramos

Da clic aquí para ver cómo prevenir el coronavirus.

La señora los culpó de la contingencia sanitaria en Reynosa

No señora, yo no soy culpable de que no se quieran cuidar y no lleven a cabo las indicaciones que nos siguen dando de quedarse en sus casas, en lugar de haberme vaciado esa botella de cloro a mí, lo hubiera vaciado en su casa.” Luis Gerardo Ramos, enfermero .

Este ataque en Reynosa se suma a otro similar en Jalisco. Foto: Facebook Luis Gerardo Ramos

Estos ataques provocan miedo y tristeza

Finalmente, el joven de Reynosa señaló que más que coraje, este tipo de agresiones le provocan tristeza e incluso miedo, ya que en esta ocasión le arrojaron cloro, y su temor va a que un día sea ácido.

No es el primer ataque a personal médico

De igual forma, por temor en esta contingencia del coronavirus COVID-19, a finales del pasado mes de marzo, enfermeras y médicos en Jalisco fueron agredidos con cloro por los pobladores, acusándolos de ser los transmisores de la enfermedad.

Debido a esto, el personal médico hizo un llamado a la población para que se sensibilice con su trabajo y no los discriminen durante la pandemia que se vive.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?