Mario jamás pensó en la posibilidad de contagiarse de coronavirus, pero fue uno de los primeros en contraer el virus en Matamoros, Tamaulipas.

Hoy está en proceso de recuperación y cuenta su historia a Unotv.com, el 17 de marzo comenzó con síntomas.

Empecé con dolor de garganta un dolor de garganta y un poquito de dolor de cuerpo yo en ese momento le hablé a mi doctor a mi doctor general conocido aquí en la familia me consultó me dijo que al parecer nada más traía inflamación de garganta y me dio antibiótico”, señala Mario Cavazos .

Regresó a hacer su vida normal, pero para el 23 de marzo todo empeoró pues fue hospitalizado en una clínica privada donde le diagnosticaron neumonía atípica y después le practicaron la prueba del coronavirus a la cual dio positivo.

El 26 se le notificó y lo primero que le preocupó fue el bienestar de su familia: sus dos hijos, uno de 15 años y otro de 12; su esposa.

A lo mejor los voy a contagiar, yo bien mortificado, yo aquí estoy, que Dios que haga lo que quiera conmigo, pero no con mi familia, siempre le pedí que los protegiera y que me protegiera a mí”, dice Mario Cavazos .

Tuvo que ser llevado a Monterrey, Nuevo León en donde fue internado hasta el pasado 8 de abril, cuando lo dieron de alta y pudo regresar a casa.

Esta situación que yo viví a nadie se lo deseo, yo lo que les quiero es hacer un llamado a la toda la ciudadanía a todos los matamorenses, a todos los tamaulipecos y al mundo entero que se cuiden que si no tienen que a que salir no salgan”.

Ya en recuperación, llama a la gente a cuidarse porque este es "un virus real".

Esto es algo real que está pasando en todo el mundo, hay gente que piensa que es un juego Y que el virus no existe, no, el virus si existe yo se los digo porque me pasó a mí”, reitera Mario Cavazos .

Una semana y media más lo separa de su familia, por seguridad sigue sin tener contacto con ellos, con paciencia espera ese momento.

Si estuve aislado un mes que no me puede esperar una semana y media para no tener ningún problema con mi familia pues mejor me quiero esperar ya como quiera ahorita los miro de lejecitos”, finaliza.

Mario agradece no haber contagiado a su familia o empleados, agradece también al personal médico y Sector Salud que le salvaron la vida.

