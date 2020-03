Descubren la doble vida del gato Miguel con cartas en su collar

Un gato, adoptado por una joven estudiante, fue descubierto viviendo una doble vida al recibir en su collar una carta de su otra dueña.

Aquí te contamos la curiosa historia del gato Miguel.

Una carta en su collar

El gato fue adoptado por la estudiante Carolina, quien pensó que estaba perdido; le compró sus utensilios y acondicionó su cama; sin embargo, el gato llegó un día a su casa con una carta en su collar que decía:

Disculpe si la molesto, pero este gato ya tiene familia; se llama Miguel y tiene un año de edad...”.

La otra dueña del gato Miguel le dijo Carolina en su carta que este gato andaba en la calle por gusto, porque siempre se escapaba, pero que jamás pensó que su gato tuviera una doble vida:

Con razón pasaban días y no lo encontraba; realmente me desesperaba no encontrarlo... ¿No sé si ha oído un ¡Migueeeeel! en la noche? Eran de mi papá o mío buscándolo”, indicaba en su carta, la otra dueña del gato.

La carta recibida también expresaba que de ser necesario, la otra dueña del gato hablaría con Carolina, además, agradecía los cuidados para el gato Miguel e indicaba que la nota/carta enviada en su collar era para informarle que tenía otra familia y que no era callejero, aunque lo pareciera, finalizaba la carta firmada por Alexia, dueña del gato Miguel.

El gato Miguel fue rebautizado y se le acondicionó una cama en la casa de Carolina. Foto: Carolina W.

La respuesta

Carolina, ante semejante descubrimiento, decidió tomarlo de la mejor manera y respondió a Alexia las condiciones en que adoptó al gato y que incluso lo llevó a bañar y desparasitar, y razonablemente respondió:

Entiendo si ya tiene dueña, a mí me encantan los gatitos, así que le compré un cepillo y collar, a veces duerme aquí en la noche en una camita que le tengo... Aquí tendré comidita, agua y mucho cariño para él, en caso de que a veces venga”, escribió Carolina.

Fue así como ambas dueñas descubrieron a este gato que vivía una doble vida: tenía dos casas y dos familias.

Y tú ¿sabes qué hace tu gato cuando sale?

Carolina respondió también en una carta a su otra dueña. Foto: Carolina W.

