En Nuevo Laredo, Alan se viralizó por protestar con carteles

Un joven llamado Alan Reyna decidió salir a las calles de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y expresar con carteles distintas ideas. Su acción, rápidamente, se hizo viral en redes sociales.

A través de su página en Facebook, Alan compartió varias fotografías, donde se le veía con carteles alusivos a distintas temáticas, proyecto al que nombró "Versión Nuevo Laredo".

Este joven compartió en su red social que la idea no es nueva: la tomó de un chico estadounidense, quien en su Instagram es conocido como @dudewithsign.

Alan destacó que le pareció muy interesante el concepto del norteamericano, por lo que decidió adaptarlo y darle un toque suyo. Asimismo, el joven en Nuevo Laredo aprovechó su Facebook para también reafirmar que las acciones en la calle no son con un fin político.

Éstas son algunas ideas expresadas por Alan

En los carteles se pueden apreciar distintas solicitudes o ideas, como construir otra plaza para tener sesiones fotográficas; hacerles ver a los conductores que si tocan el claxon, la fila no avanzará más rápido; decirle a los automovilistas que la direccional no es un adorno; incluso, en tono más irónico, escribe en un cartel que con “100 likes no se hace influencer en la ciudad".

Las expresiones abarcan cualquier cosa. Foto: Facebook Alan Reyna

Proyecto en Nuevo Laredo. Foto: Facebook Alan Reyna

Sus fotos han sido compartidas casi 3 mil veces. Foto: Facebook Alan Reyna

Ha recibido comentarios a favor y en contra. Foto: Facebook Alan Reyna

Sus fotos han recibido más de 2 mil reacciones. Foto: Facebook Alan Reyna

Su idea la tomó del estadounidense @dudewithsign. Foto: Facebook Alan Reyna

Los carteles han recibido toda clase de comentarios

Tras su proyecto en Nuevo Laredo, Alan ha recibido decenas de comentarios tanto a favor como en contra; además, los usuarios han compartido sus fotos casi 3 mil veces y dejado más de 2 mil reacciones.

Este joven agradece a los usuarios, aunque también indicó no comprender las agresiones que algunos usuarios le han dejado en su Facebook. Lo que es un hecho es que sus publicaciones se han vuelto virales.

