La ciudad de Reynosa desmintió una fake news sobe un toque de queda por COVID-19, la cual hace mención a una alta presencia de esta pandemia en la citada región de Tamaulipas. Esta falsa información comenzó a circular a través de las redes sociales.

Pronunciamiento oficial por el supuesto toque de queda por COVID-19

En su cuenta de Facebook, la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, publicó el comunicado que hace referencia al presunto toque de queda por COVID-19, pero con letras en mayúscula y en color rojo se aclaró que es una información totalmente falsa.

Se hacía creer que las autoridades eran quienes habían decretado tal acción a la ciudadanía.

¿Qué decía la fake news?

“Gracias al incremento de casos registrados en nuestra localidad, exhortamos a la ciudadanía a quedarte en casa. Reynosa ya se encuentra en el primer lugar de contagios de COVID-19 en Tamaulipas así mismo como la ciudad con más alto índice de defunciones. Por ello se anuncia un toque de queda temporal para poder lograr bajar la curva de infección.” Falso comunicado .

El falso toque de queda sería desde este lunes 22 de junio y terminaría el próximo 8 de julio, en un horario de 00:00 a 05:00 horas.

Esta fake news cumple con aspectos que las autoridades advierten para no ser engañados, suelen tener faltas de ortografía y se usan logos o color de las instituciones; por ello, siempre se pide no creer este tipo de información, consultarla siempre en las cuentas oficiales y no difundir este tipo de contenido, principalmente en redes sociales.

Así va el COVID-19 en Tamaulipas

De acuerdo con el último reporte emitido por la Secretaría de Salud en la entidad, hasta este lunes los números oficiales ascienden a 4 mil 907 casos positivos por coronavirus COVID-19, de los cuales, 2 mil 307 se han recuperado y hay por lo menos 302 muertos por esta enfermedad.

