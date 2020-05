Debido a que no cumplían con medidas sanitarias para evitar posibles contagios de coronavirus COVID-19, este sábado el gobierno de Tamaulipas prohibió el acceso a decenas de ciudadanos provenientes de Texas, Estados Unidos a esa entidad.

Al verse en tal situación, los texanos se vieron obligados a regresar a los Estados Unidos.

Este sábado inició el operativo sanitario en el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, el cual forma parte de las medidas de prevención del coronavirus.

Dichas medidas sanitarias fueron aplicadas por el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Entre las medidas se encuentra el no viajar si es que se presentan síntomas de la enfermedad, portar en todo momento cubrebocas, que no hayan más de dos personas en el vehículo y cumplir con la disposición estatal del “Doble hoy no circula”.

Para dar cumplimiento a dicho operativo, participaron elementos policiales.

Durante el pasado fin de semana se habían registrado hechos similares en tres de los puentes fronterizos de Matamoros, ya que el gobierno de Tamaulipas instaló filtros sanitarios con el apoyo de la Policía Estatal y de Tránsito municipal, en los que se verificaba que los ciudadanos provenientes de Texas cumplieran con las medidas vigentes en el estado mexicano.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?