Con la finalidad de desacelerar la movilidad de extranjeros que llegan a Matamoros, Tamaulipas y con ello reducir el número de contagios del nuevo coronavirus COVID-19, las autoridades sanitarias con el apoyo de la Policía Estatal y de Tránsito municipal durante este fin de semana instalaron filtros en los tres puentes que comunican a esta ciudad fronteriza con Brownsville, Texas.

Entre las medidas que exigían las autoridades a los ciudadanos estadounidenses es que solamente se permitía el arribo a México en automóvil de dos personas como máximo, sin niños, así como usar cubrebocas y manifestar que su viaje era esencial.

Durante este fin de semana, se impidió el acceso entre siete y diez automovilistas por hora que no cumplían con los requisitos. Esto provocó la molestia de muchos de ellos.

A otros los tomó por sorpresa, por ejemplo, la señora Julia Quilantar junto a su marido y dos nietos habían viajado este domingo desde Houston, Texas. Buscaban llegar a Matamoros, para visitar a familiares a quienes les traían diversos objetos, de los cuales tuvieron que pagar impuestos en la Aduana Mexicana, pero al llegar al filtro, se les impidió el acceso.

No podíamos pasar porque eso no me dijeron en la aduana para no pagar impuestos de todo lo que traemos -de dónde vienen- venimos de Houston venimos a ver a un familiar que está enfermo cuatro que no podíamos pasar”, señaló Julia Quilantar .

Pese al intento de cruzar, no pudieron hacerlo y la mujer prefirió regresar a pie a Estados Unidos.

A partir de este lunes, el operativo tendrá una nueva regla, los automovilistas deberán de respetar el doble hoy no circula. Jefe de la Oficina Fiscal del Estado en Matamoros Mario Tomás Reyes Silva, 150 autos retornados el sábado, 80 el domino y disminuyó la movilidad de Mil 500 cruces por día a 800

En Tamaulipas hasta este domingo se habían detectado mil 383 casos positivos de coronavirus y 83 personas habían fallecido. Matamoros cuenta con 323 infectados y 29 muertes, ocupando el primer lugar en contagios y fallecimientos.

