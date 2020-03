En Tampico separan de sus funciones a maestros por presunto acoso sexual

El pasado martes, en Tampico, dentro de las instalaciones de la Universidad del Noreste (UNE), se llevó a cabo una manifestación por presunto acoso sexual, movimiento encabezado por integrantes de la comunidad estudiantil, lo que al final derivó en la separación de funciones de algunos maestros.

¿Qué ocurrió?

A través de las redes sociales, comenzó a viralizarse la manifestación sobre presunto acoso sexual, y fue un video compartido por la usuaria @SofiaBlis el que tomó mayor fuerza.

En la grabación se aprecia el patio de la escuela en Tampico; ahí, la comunidad estudiantil se reunió hasta el momento en el que uno de los maestros del plantel acudió al lugar y se generó una confrontación verbal.

Si quieren justicia, díganme en la cara ¿a quién le he hecho algo?” Docente .

“A mí me has mirado, eso es lo que te tengo que decir, me has mirado aquí, directamente a los pechos.” Presunta víctima de acoso .

Tras la contestación de la joven, quien se encargó de subir el video a su cuenta de Twitter @SofiaBlis y remarcar que ella misma se sorprendió del valor que tuvo para hacer y decir lo que pensaba, inmediatamente levantó el júbilo y gritos del resto de la comunidad estudiantil.

¿Qué dijo la rectora de la UNE?

Este martes, después de llevarse a cabo la manifestación sobre presunto acoso sexual, la rectora Universidad del Noreste en Tampico, Lilia Velasco del Ángel, dio a conocer su postura ante medios de comunicación:

“Quiero decirles que para la universidad lo más importantes son sus estudiantes, sus profesores y todos los que conforman la comunidad universitaria. En la universidad tenemos un protocolo para atender ese tipo de situaciones que lamentablemente cada día más se dan [...] Me parece que la tecnología ayuda mucho, pero en estos casos también pudiera no ser el mejor medio para manifestar sus inquietudes. Nosotros estamos empezando con el protocolo que tiene establecido la universidad, las chicas que se están quejando se están atendiendo al igual que sus padres de familia, vamos a investigar. Si hay alguien que tenga que responder por alguna actitud que no va de acuerdo con los valores que promueve la universidad, tendremos que hacer con ellos, de quien se trate, lo que proceda”. Lilia Velasco del Ángel, rectora Universidad del Noreste .

Se inició investigación

Horas más tarde, la UNE publicó en sus redes sociales un breve comunicado en el que marcó que los maestros presuntamente implicados en las acusaciones de acoso sexual fueron separados de sus funciones.

Comunicado de la escuela de Tampico. Foto: Facebook UNE - Universidad del Noreste

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado cuántos maestros fueron relevados y serían objeto de investigación. Asimismo, se desconoce cuántas alumnas serían las que se presentaron para denunciar a los docentes.

Finalmente, se sabe que la usuaria @SofiaBlis, quien publicó el video de la confrontación en la escuela de Tampico, eliminó su cuenta.

