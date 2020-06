El semáforo epidemiolóigoco en Tamaulipas sigue en rojo, por lo que no habrá más reaperturas en el estado, informó la secretaria de Salud local, Gloria Molina Gamboa. Esto quiere decir que las actividades no esenciales programadas para la segunda fase que iban a reiniciar actividades, no lo harán.

Lo anterior se debe al aumento de casos por la pandemia del coronavirus COVID-19 que se han registrado en las últimas dos semanas.

No habrá más reaperturas en Tamaulipas en junio

La funcionaria indicó que la medida aplicará hasta el 30 de junio y todo dependerá del comportamiento de casos por dicha enfermedad, para que se decida iniciar una segunda fase.

Razones de la no reapertura

Gloria Molina explicó que el 31 de mayo, cuando se dio la reapertura de actividades, como la construcción y minería, había condiciones epidemiológicas para hacerlo, pero tras esa medida las personas empezaron a salir a la calle y se tuvo el repunte de casos de COVID-19.

En el momento en el que sale el lineamiento, el 31 de mayo, estaban las condiciones epidemiológicas para abrir, se abrieron las no esenciales, como ustedes saben, la industria automotriz, la de la construcción y la minería. Al análisis de dos semanas después, los casos se incrementan, ustedes saben que hay un periodo de incubación para la presentación de casos, que va de cero a 14 días, llevamos cinco días en un incremento del número de casos que corresponde a esta reapertura, y que lamentablemente la población salió sin el respeto a las medidas preventivas recomendadas al sector Salud.” Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas .

Por otra parte, dijo que actualmente la ocupación de camas en hospitales COVID-19 es del 32%, además se cuenta con 751 camas y 256 ventiladores para atender a tamaulipecos con síntomas graves de la enfermedad.

Molina señaló que el Gobierno de Tamaulipas ha invertido alrededor de 480 millones de pesos en infraestructura, insumos, medicamentos y equipo y que el Gobierno federal no ha aportado ningún recurso extraordinario.

Detalló que actualmente en los centros hospitalarios COVID-19 se encuentran 38 pacientes intubados y el 85% de quienes han llegado a este punto de atención han fallecido.

Hasta este lunes, en Tamaulipas han muerto por lo menos 225 personas, de las cuales, cuatro lo hicieron en sus domicilios, una de ellas había pedido su alta voluntaria para morir en su vivienda.

