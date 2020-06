Vecinos poncharon las llantas del auto de un enfermero en Reynosa, Tamaulipas; según el trabajador del sector Salud, los agresores lo consideran como un riesgo de contagio ante la pandemia del coronavirus COVID-19.

La víctima se llama Erik Eduardo Rentería Soto, labora en la clínica número 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y relató que desde hace varias semanas, sus vecinos de la colonia Simón Rodríguez, en Reynosa, primero lo agredieron verbalmente acusándolo de ser portador del coronavirus COVID-19 y ponerlos en peligro de contraer la enfermedad.

Estacionó su auto afuera de la casa de un vecino

El 23 de mayo, yo estaciono mi carro afuera de la casa de un vecino sin ni siquiera tapar portón o entrada vehicular, entonces sale la señora y me empieza agredir, que quite mi carro, obviamente con palabras altisonantes, que porque traigo el virus y que le había dejado el virus afuera de su casa, entonces sale el esposo y me empiezan a agredir.” Eduardo Rentería Soto, enfermero del IMSS .

Poncharon llantas del auto

El día de ayer en la mañana, mi carro tenía las cuatro llantas ponchadas; tenían cuatro piquetes cada llanta y pues así fue mi agresión, digo fue con todo el dolo del mundo, no pude recuperar ninguna llanta para parcharla las 4 fueron navajeadas; fue con toda la intención de perjudicarme, es algo que a mí me cuesta, que me lo he ganado con mi trabajo, sí me molesta, duele y da coraje.” Eduardo Rentería Soto, enfermero del IMSS .

Del ataque verbal, pasaron al material. Foto: Marco Esquivel

El enfermero en Reynosa denunció, pero...

El trabajador de Salud logró interponer una denuncia; sin embargo, afirmó, las mismas autoridades le indicaron que lo atenderían una vez que pasara la cuarentena. Esta situación lo hizo sentir doblemente agredido.

Lo que hice fue ir a poner una denuncia, meto la denuncia y me comenta la señorita que es muy raro que este tipo de casos se investigue. Le comenté sobre las cámaras que había ahí y me dijo que me esperara una semana aproximadamente, para ver si podían investigar.” Eduardo Rentería Soto, enfermero del IMSS .

El enfermero hizo oficial su denuncia. Foto: Marco Esquivel

Finalmente, señaló que no es justo que se esté tratando al personal médico de esa manera por parte de las autoridades, porque lo único que están haciendo todos los trabajadores de la salud es atender de la mejor manera a los pacientes, poniendo en riesgo incluso su vida.

