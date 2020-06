Tlaxcala, quinto lugar en recuperación de COVID-19: Marco Mena

El estado de Tlaxcala es el quinto lugar en el país en cuanto a recuperación de personas en terapia intensiva durante la pandemia de coronavirus COVID-19, informó el gobernador de la entidad, Marco Antonio Mena Rodríguez.

Durante su participación en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra en gira de trabajo en Tlaxcala, el mandatario estatal reconoció el esfuerzo y trabajo del personal médico en la entidad durante la pandemia del virus SARS-CoV-2.

Asimismo, resaltó que estos resultados en materia de salud se deben a la aplicación de los protocolos requeridos en nosocomios donde se da tratamiento a pacientes de coronavirus, especialmente en los que se debe desinflamar para después retirar el tubo de respiración.

Por otro lado, el gobernador del estado de Tlaxcala añadió en su informe la importancia de las Brigadas Cuídate, con las que el Gobierno de la entidad ha logrado un acercamiento positivo con habitantes que sufren de diabetes e hipertensión, con el objetivo de hacer un seguimiento de salud e informar a sus familiares del riesgo en el que se encuentran ante el brote de COVID-19.

Las Brigadas Cuídate han emprendido dichas acciones en los municipios con mayor población que presenta comorbilidades, señaló Mena Rodríguez.

Ante la situación de la pandemia en la entidad, el subsecretario de Salud del Gobierno federal, Hugo López-Gatell, añadió que en Tlaxcala existe 53% en cuanto a ocupación de camas en hospitales COVID-19 se refiere, mientras que hay una disponibilidad del 47%.

Además de esto, el funcionario federal agregó que a pesar de que Tlaxcala actualmente se encuentra en color rojo del semáforo epidemiológico, algunos indicadores en la entidad ya se encuentran en fase de descenso, como el de riesgo de mortalidad.

Destaca resultados en seguridad

En cuanto al rubro de seguridad, el mandatario estatal señaló que Tlaxcala se ha consolidado en el segundo lugar de menor incidencia delictiva en el país; además, reconoció el trabajo del Ejército, Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), quienes se han coordinado con dependencias estatales como la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia del Estado.

También, Mena Rodríguez destacó que Tlaxcala creció 6.5% en economía ocupando el primer lugar de crecimiento en el país en el 2019 y segundo lugar en crecimiento industrial.

Ante esto, el gobernador agregó que se tienen finanzas sanas, “somos el único estado sin deuda; la ley sí permite que el estado pueda adquirir deuda, pero no vamos a endeudarnos, no lo hemos hecho y no lo haremos”.

