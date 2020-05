Édgar apenas tenía 5 años cuando fue diagnosticado con la influenza AH1N1, la pandemia que se desarrolló antes que la del COVID-19, de hecho él fue señalado como el paciente cero en Perote, Veracruz; por lo que él junto a su familia fueron discriminados por los habitantes del lugar.

Ser el paciente cero y la discriminación

Édgar Enrique Hernández fue el paciente cero de AH1N1 en 2009, en Perote, Veracruz; entonces tenía cinco años de edad y recuerda cómo junto con su familia, sufrió discriminación.

A mí y a mi familia nos tachaban como las peores personas que de aquí del pueblo ya que por nuestra culpa, como aquí, exportan y venden para satisfacer sus necesidades económicas pues no les compraban nada porque decían que estaba infectado ese producto que no tenía higiene ni nada de eso entonces ellos venían personalmente y nos decían de cosas que por nosotros”, señala Édgar Enrique Hernández, paciente cero del AH1N1.

De la discriminación a la solidaridad

Actualmente Édgar tiene 16 años, y quiere ser médico para combatir el coronavirus que se desarrolló como una pandemia, tal como la influenza AH1N1.

Quiero regresar el favor que algunos médicos me hicieron a mí y aparte porque me gusta ayudar a las personas y pienso ayudarlas a grandes escalas, a mí me gusta ayudar no me importa si en algún caso me hicieron mal”, señala Edgar Hernández.

Tras lo sucedido, el gobierno del estado erigió una estatua en honor a Édgar, en reconocimiento a su valentía y la fortaleza de su familia ante el rechazo social.

Pues desde que pasó eso ha sido pues muy frustrante en lo que cabe ya que pues no tenía amigos quien dice me hacía a un lado fue una de mis etapas más tristes y frustrantes de mi vida, pues todo empezó con una simple tos, y escurrimiento nasal y ya de ahí se fue complicando”

Édgar actualmente, trabaja en el campo para ayudar a sus padres y atiende un negocio de abarrotes junto con su familia para sobrevivir, mientras regresan las clases para seguir estudiando.

