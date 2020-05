Pacientes enfermos con síntomas de coronavirus, y otras enfermedades, internados en el módulo de enfermedades respiratorias del Hospital General de Zona Número 36 en el municipio de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, mandan mensajes a sus familiares a través de notas que son pegadas en el cristal del acceso principal.

En hojas de libreta escriben como se encuentran de salud y si les hace falta algún insumo de uso personal como papel higiénico, toallas o ropa.

Cada mensaje es firmado con su nombre para que familiares los identifiquen.

Los amo, creo que voy a salir y bien, gracias a Dios. Los quiero mucho. Síganme esperando, pronto saldré”, se pueden leer en los mensajes de esperanza.

En el escrito, los pacientes confían en que superarán la enfermedad y pronto saldrán para poder abrazar aquellos que los esperan del otro lado del cristal.

Familiares, que esperan en la calle por los enfermos, se sintieron agradecidos por estas muestras de cariño y sobre todo porque saben que, pese a que están luchando contra la enfermedad, se encuentran bien y el personal médico los está atendiendo bien.

Muchos de ellos llevan días sin ver a sus familiares.

Son mensajes que en su momento nos sirve a todos no hasta ustedes ya lo leyeron. Nosotros lo leemos, pero tratamos de no acercarnos porque son zonas de peligro; ya ve que la gente no debe estar cerca y guarda su sana distancia”. Familiar de paciente internado en el Hospital General de Zona Número 36 de Coatzacoalcos, Veracruz.

