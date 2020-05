Debido al confinamiento obligado por el pico de contagios de coronavirus (orthocoronavirinae), vendedores ambulantes que se colocan en el malecón de Coatzacoalcos, Veracruz, pusieron cartulinas donde anuncian que ofrecen chicharrones, raspados, palomitas, elotes, esquites, volovanes y helados a cambio de despensas.

Desde el inicio de la cuarentena en México por la pandemia, estos comerciantes han visto afectada su economía por las ventas tan bajas que se registran debido a que no hay turismo y no hay personas que salgan a la calle. Es por ello que aceptan frijoles, sopas, lentejas, arroz, alimentos enlatados, papel dinero y donativos en efectivo.

La entrada fuerte de dinero de estos vendedores ambulantes provenía de los ciudadanos que llevaban a sus hijos al parque o que disfrutaban en familia los atardeceres de la ciudad, sin embargo, al no haber presencia de personas las ventas se fueron a pique.

Nosotros no hemos trabajado desde el día 22 de marzo. Hemos salido paulatinamente como cuatro o cinco veces, pero no habido muchas ventas porque la gente no viene al parque por la situación que estamos pasando, entonces poniéndonos de acuerdo con nuestros compañeros, decidimos llevar a cabo este proyecto: cambiar nuestros productos que vendemos por despensas”. Gregorio González, comerciante.

Son vendedores ambulantes que viven al día y mantienen a su familia de lo que ganan.

Ante esta crisis, y para que su producto no se echara a perder decidieron cambiarlo por despensas que los ayudasen a sobrevivir en estos días de cuarentena.

Estos comerciantes se instalan desde las 17:00 y hasta las 21:00 horas.

Estamos para apoyarnos entre nosotros, porque sabemos que los ambulantes viven al día. Si la gente no viene a consumirles, pues obviamente no tienen de donde alimentarse. En redes sociales vimos que estaban requiriendo despensas a cambio de sus productos y nosotros decidimos apoyarlos con despensas”. Clienta.

