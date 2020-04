En Xalapa, Veracruz, regala tortillas de desempleados por coronavirus

Una tortillería de Xalapa, Veracruz, decidió regalar kilos de tortilla en apoyo a la economía de los habitantes que perdieron su empleo por el cierre de negocios durante el periodo de contingencia por coronavirus (Orthocoronavirinae).

Con el aumento en el número de desempleados, y luego del cierre de comercios en la zona de Xalapa las necesidades acrecentaron.

Para Edilberto Ramírez, propietario de la tortillería “El Pocito” ubicada en una colonia popular de Xalapa, es momento de sumar esfuerzos y solidarizarse con los más necesitados.

Luego de enterarse que amigos y conocidos habían perdido sus empleos, Edilberto decidió poner su granito de arena para ayudarlos a sobrellevar esta difícil situación.

Foto: Ana Patricia Reyna

Ahorita, por lo del coronavirus, la gente se está quedando sin empleo y optamos por regalarles un kilo de tortillas para que se vayan poco a poco”. Edilberto Ramírez, propietario de la tortillería “El Pocito”.

Edilberto produce, junto con su familia, de 30 a 50 kilogramos de tortilla al día para regalar y los coloca en un recipiente térmico.

No sientan tan feo por esta crisis, muchas familias nos quedamos sin trabajo. Eso fue lo que me motivó a empezar con esto (...) Estoy sacando treinta kilos de tortilla de hecho no me ha faltado; a veces se acaba a veces no, pero pues estoy sacando y ya si requiriera más, pues sacamos otro poquito más”. Edilberto Ramírez, propietario de la tortillería “El Pocito”.

La tortillería de Xalpa, “El Pocito”, deja a la vista de todos el contenedor junto con un cartel que invita a tomar un kilogramo de tortilla por familia.

Foto: Ana Patricia Reyna

Este gesto ha sido aplaudido por la comunidad que al momento de comprar su tortilla paga un kilogramo extra para que Edilberto pueda seguir produciendo más alimento para los necesitados.

Aunque las personas sienten pena al momento de tomar las tortillas, según Edilberto se van agradecidos y aliviados por saber que aún hay gente que se preocupa por lo demás.

A la gente le da pena, pero poco a poco la gente viene y abre el termo, lo pusimos de hecho aquí afuera porque allá adentro les da más pena, entonces aquí afuera la gente pasa y ya lo toma”. Edilberto Ramírez, propietario de la tortillería “El Pocito”.

