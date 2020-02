Niño vende bolillos para pagar sus gastos escolares en Veracruz

Carlos Francisco Jiménez tiene nueve años y todos los días sale a vender bolillos en las calles de Coatzacoalcos, Veracruz, para poder pagar sus gastos escolares, como los uniformes y zapatos.

Desde hace casi tres años vendo bolillos grandes de los blanditos y duros. Cuestan ocho pesos”. Carlos Francisco, niño

El pequeño reveló que camina grandes distancias para poder vender todos los bolillos que le ayudan a solventar sus gastos.

Lo que me hace falta ahorita es el uniforme, pero me dijeron que ya me lo iban a dar, pero a la que le hace falta también es a mi hermana y los estudios no los podemos pagar, son como mil 500”. Carlos Francisco, niño

Su padre, Aron Jiménez, padece de diabetes mellitus tipo dos y a causa de esta enfermedad ha ido perdiendo poco a poco la visibilidad, motivo por el cual se le imposibilita salir a vender los bolillos.

Llevo 19 años inyectándome insulina, debido a eso mis nervios ópticos están en blanco, mi cerebro no les está mandando visión, por eso el niño nos apoya demasiado”. Aron Jiménez, padre del niño

Aron dijo que su esposa y su hijo salen a vender bolillos desde las siete de la mañana y que una noche antes se ponen a hornearlos para que al día siguiente se encuentren listos.

Carlitos regresa como a las 11 de la mañana, viene y hace su tarea, después se mete a bañar y se va a la escuela”. Aron Jiménez, padre del niño

A pesar de esto, Carlitos, a quien apodan el "niño bolillero", no descuida la escuela y cuando sale de clases, continua vendiendo bolillos, ya que hay días que no se vende todo en la mañana y necesita juntar el dinero para poyar a su familia con los gastos.

Hay días que está muy baja la venta y cómo andan caminando, hay mucha competencia en moto, él se lleva 30 y mi esposa 60 en la mañana y 60 en la tarde pero hay veces que no se acaban”. Aron Jiménez, padre del niño

