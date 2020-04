En Veracruz, ciudadanos le han sacado el lado positivo a la pandemia de coronavirus (Orthocoronavirinae) que se vive en el México y el mundo entero, pues cumpleañeros del mes de abril celebran su cumpleaños en cuarentena y de una forma peculiar: pidiendo un pastel en forma de “virus”.

Lizbeth Pereyra es repostera desde hace 5 años en el municipio de Coatzacoalcos. A causa de la contingencia sanitaria, sus ventas bajaron en un 80%, incluso le cancelaron cinco pedidos de pasteles.

Pese a la crisis económica, una clienta llamó a Lizbeth para pedirle que le hiciera un pastel con la forma de COVID-19, situación que le sorprendió mucho.

Hace una semana, aproximadamente, una clienta me pidió que le hiciera el pastel con forma de coronavirus; iba a celebrar su cumpleaños, pero pues con lo que estamos viviendo ahorita ella me pidió la temática de la pandemia y me mando una imagen. Se lo hice, y aunque me saqué de onda, es trabajo”. Lizbeth Pereyra, repostera del municipio de Coatzacoalcos.

Está innovadora tarta está cubierta con betún verde, color que representa el virus; tiene dibujado unos ojos de “malvado”, además de llevar un cubre bocas, papel higiénico y gel antibacterial hecho con fondant que le da un toque único y original.

El pastel de coronavirus está hecho con técnica de fondant. Foto: Ana Patricia Reyna

Por esta razón, en Coatzacoalcos, Veracruz, este es el pastel favorito de los cumpleañeros.

Me llamó mucho la atención, pues el pastel del coronavirus le da un toque de humor a la situación tan abrumadora por la que estamos pasando. Lo vi por Facebook y me gusto mucho, se me hizo divertido y me encantó la decoración, los detalles que tiene y sobre todo que no es algo común”. Mariana Vaqueiro, clienta que le pidió el pastel de COVID-19 a la repostera Lizbeth Pereyra.

Tan solo en una semana, la reportera Lizbeth Pereyra ha entregado nueve pasteles en forma del coronavirus en Coatzacoalcos, Veracruz.

Lo subí a mi Facebook y a partir de ahí todos los cumpleañeros, mis clientes, que cumplen años este mes de abril me han pedido su pastel con temática de coronavirus”. Lizbeth Pereyra, repostera del municipio de Coatzacoalcos.

Al virus del pastel lo acompaña papel higiénico y gel antibacterial. Foto: Ana Patricia Reyna

Ahora, Lizbeth forma parte de los emprendedores que han logrado sacar provecho a la pandemia y salvar su negocio en esta crisis económica por la contingencia sanitaria.

