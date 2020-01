Suspenden a coach de universidad en Veracruz por presunto acoso a menor

La tarde del pasado martes 28 de enero, se dio a conocer, mediante redes sociales, una serie de capturas de pantalla de celular donde se señala a un entrenador de la Universidad IVES, de Veracruz, por presunto acoso a una menor de edad.

Estos “pantallazos” muestran una conversación en la que, presuntamente, el entrenador Arturo Shiraishi Ponce propone a una estudiante de 17 años ir a su casa a ver una película, pedir algo de cenar y ver “qué pasa”.

Ante esta propuesta, la joven dejó ver que el coach ya le había manifestado sus deseos en persona, los cuales ella tomó a modo de broma.

No veo correcto eso, usted es mucho más grande que yo como para aceptar salir con usted… Cómo cree que iré a su casa, coach”, agrega a la plática en línea la menos de edad

Ante la negativa de la chica, Shiraishi Ponce trató de disuadirla diciendo que no tenía nada de malo ir a su casa, pero propuso que salieran a otro lado; sin embargo, la joven de nuevo se negó diciendo que no quería y que además no le darían permiso en su casa, pues apenas tiene 17 años.

“No digas que saldrás conmigo, di que saldrás con amigas”, agrega el entrenador deportivo de a Universidad IVES a la charla, mientras que la joven se niega nuevamente diciendo que ella no miente en su casa y que no se siente cómoda con la petición.

Nuevamente el entrenador Arturo Shiraishi Ponce trató de convencerla diciéndole que hay confianza entre los dos, pero al no ver oportunidad de salir con la menor quiso “cambiarle” la propuesta:

Bueno, ya sé, ¿y si te cambio la salida por otra cosa? Ya no te insisto en salir si me mandas fotos tuyas”

La chica de nuevo lo evadió diciendo que en su cuenta de Facebook hay muchas que puede ver, pero el coach le contestó que quería que se tomara fotos sólo para él a cambio de ya no tocar el tema de tener una cita.

Pero yo te diré cómo te las tienes que tomar. Tienen que ser atrevidas: que te las tomes con poca ropa o sin ropa”, escribe en el chat el entrenador de la Universidad IVES, Arturo Shiraishi Ponce

La menor, ya molesta, se negó mientras que el entrenador trató de hacerle presión condicionando su estadía en un equipo de la Universidad IVES:

Tal vez no haya lugar en el equipo del IVES para ti, y según me acuerdo, me dijiste que te gustaba mucho jugar en mi equipo"

La joven de Veracruz aceptó que ella ama jugar pero no bajo las condiciones que le ponía Shiraishi Ponce, y argumentó que hay más equipos, a lo que el coach amenazó diciendo que él se llevaba bien con todos los otros entrenadores y podía hacer que fácilmente ella se quedara fuera de otros grupos.

“No tengo que llegar a eso si sólo aceptas”, escribió Arturo Shiraishi en la conversación en la que ella, de nueva cuenta, se negó a acceder a las peticiones de éste y en la que asegura entender por qué muchas chicas se salen de sus equipos.

Es verdad lo que dicen las niñas… Me dan un montón de ganas de decirles a todos la clase de persona que es usted, a ver si deja de acosar niñas. Cómo no lo corren”, externa la menor de edad

En ese momento, el coach de la Universidad IVES comentó que es familiar del rector de dicha institución académica, por lo que está “bien parado” y no les hacen caso a las chicas que lo acusan.

La joven amenazó con decirles a sus papás si Shiraishi Ponce insistía en molestarla, mientra que él cerró la conversación diciéndole que no la quería ver en los entrenamientos.

Separan al coach Arturo Shiraishi de sus funciones en IVES

Después de que toda esta conversación se viralizara en redes sociales y Arturo Shiraishi Ponce fuera blanco de insultos en su cuenta personal de Facebook, las autoridades de la Universidad IVES emitieron un comunicado en el que señalan que hasta el momento el coach no cuenta con una denuncia formal dentro de la institución educativa y que se ignora la identidad de la posible víctima de acoso.

Sin embargo, respondiendo a los protocolos de actuación que marca la ley de Veracruz, IVES decidió separar de manera provisional de su cargo al entrenador, sin que ello implique señalarlo como presunto culpable.

Esta separación de sus actividades dentro de la universidad veracruzana implica que la escuela debe informar a las autoridades correspondientes lo sucedido para su investigación.

La Universidad IVES terminó su comunicado informando que en dicha institución académica de Veracruz hay cero tolerancia a conductas de acoso escolar, maltrato infantil y actos de connotación sexual.

