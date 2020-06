De acuerdo con los nuevos resultados de los indicadores estatales, donde marcan que el semáforo de Yucatán está en color naranja, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que, a partir de este lunes 8 de junio, cuando se prevé que hayan pasado los mayores efectos de la tormenta tropical Cristóbal, se iniciará con la reactivación económica.

Semáforo estatal en naranja

Vila Dosal mencionó que esta semana no coincidió la entidad con los indicadores que presenta la Secretaría de Salud en el semáforo federal, ya que la información con la que los elaboraron no se encuentra actualizada ni toma en cuenta la ampliación hospitalaria.

En este sentido hemos decidido que las decisiones en Yucatán no sean tomadas desde la Ciudad de México, sino que sean los expertos yucatecos quienes tomen las decisiones en el estado, por lo tanto, anunciamos el inicio de la "ola uno" de nuestra reactivación económica, puntualizó el gobernador Mauricio Vila Dosal.

“Ola uno de reapertura”

Vila Dosal comentó que en esta “ola uno de reapertura”, además de los negocios esenciales, podrán operar la industria de manufactura, servicios inmobiliarios y de alquiler, ventas de comercio al mayoreo, despachos de profesionistas, hoteles parcialmente abiertos, restaurantes solo mediante reservación y al 25% de su capacidad.

Asimismo, comercio al por menor mediante ventanilla para quienes tengan menos de 150 metros cuadrados y para quienes tienen más de esa medida solo podrán tener dentro de su establecimiento un cliente por cada 5 metros cuadrados, estéticas y clínicas de la salud solo con previa cita y hasta un máximo del 25% de su capacidad.

También remarcó el tema de la responsabilidad diciendo:

Demos este primer paso para abrir gradualmente la ola uno de nuestra economía no debe significar que relajemos las medidas de higiene y prevención, sino por el contrario, es cuando más las debemos aplicar pues podría suceder que, si debido a esta reapertura gradual no somos responsables, se disparen los contagios y se sature nuestra capacidad hospitalaria, lo que nos obligaría a dar marcha atrás y cerrar de nueva cuenta los negocios no esenciales, explicó Vila Dosal.

En su mensaje, el gobernador mencionó que pasar a la “ola uno” significa que nos tenemos que concentrar en solo ir a trabajar y a comprar lo más esencial para nuestras casas, pues las restricciones a la movilidad se mantendrán.

Además no deberán realizarse reuniones sociales, fiestas o salir a pasear pues la contingencia continúa.

El uso de cubrebocas seguirá siendo obligatorio finalizó.

Vila Dosal enfatizo que para que estos nuevos giros comerciales puedan abrir deberán haber cumplido previamente con su registro en la página de internet www.reactivacion.yucatan.gob.mx pues ahí podrán descargar los protocolos sanitarios para poder tener una reapertura segura.

