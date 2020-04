A partir del viernes 24 de abril, en Yucatán será obligatorio el uso de cubrebocas al salir a la vía pública; así lo informó el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, quien emitió un mensaje a la ciudadanía en el que anunció el endurecimiento de las medidas sanitarias para proteger la salud de la población del coronavirus (orthocoronavirinae).

Estas nuevas medidas se dan en un contexto en el que México entró formalmente a la fase tres de la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

Esta Fase 3 de la contingencia significa que todo el país ha entrado a una etapa de epidemia generalizada, en la cual se aumenta aún más los riesgos de contagio y por lo tanto deben implementarse medidas y protocolos más estrictos". Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán.

En esta nueva etapa, Vila Dosal informó la disposición del uso obligatorio del cubrebocas a partir de este viernes 24 de abril "como una medida necesaria para ayudar a detener la cadena de contagios".

Sanciones y otras medidas implementadas en Yucatán para frenar el COVID-19

Esta medida es de carácter obligatorio y quienes la infrinjan se harán acreedores a distintas sanciones establecidas en la Ley”. Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán.

Para tomar esta disposición, las autoridades de sanitarias de Yucatán contaron con la asesoría de expertos en salud pública.

El uso de cubrebocas será obligatorio, pues está comprobado que su uso reduce de manera importante el potencial de contagios". Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán.

Quienes no utilicen cubrebocas no podrán subir al transporte público, no podrán acceder a los negocios esenciales y los negocios esenciales que no respeten estas disposiciones serán clausurados.

Restringen el uso de vehículos

Asimismo, Vila Dosal anunció que también a partir del día viernes 24 de abril, en Yucatán sólo se permitirá un máximo de una persona por cada vehículo de uso particular.

La excepción será cuando se trate de traslado de personas que necesitan recibir atención médica, en cuyo caso la persona trasladada deberá viajar en los asientos traseros del vehículo". Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán.

¿Qué pasa con los taxis?

En el caso de los taxis y servicios de transporte particular solo les estará permitido llevar un pasajero. En caso de ser necesario podrán llevar hasta 2 pasajeros, solamente si alguno de ellos deba recibir atención de los servicios de salud.

Habrá operativos para verificar que estas medidas sean acatadas

Para verificar el cumplimiento de estas nuevas disposiciones, se implementarán operativos y retenes especiales en todo Yucatán con el apoyo de personal de distintas dependencias del Gobierno del estado, encabezadas por la Secretaría de Seguridad Pública quienes, también, para reducir la movilidad social, procederán al cierre de calles y avenidas no esenciales.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?