Un enfermero de Mérida, Yucatán, fue víctima de un ataque con basura mientras esperaba el transporte para dirigirse a su trabajo, así lo denunció en sus redes sociales este sábado.

El joven, identificado como Leo, relató en el video cuando un hombre que viajaba en motocicleta le arrojó los desechos mientras esperaba su autobús en un fraccionamiento de Mérida.

Me tiró una bolsa de basura y me dijo que me salga de su fraccionamiento. Yo no sé por qué hacen eso, pues yo vivo en el mismo y estoy yendo a buscar el autobús”, detalló Leo .

Dicha agresión se registró en el fraccionamiento Paseos de Vergel, al oriente de la ciudad de Mérida.

No se me hace justo, sí enoja y sí me molesta. Qué onda. Por qué tiran eso. No deben hacer eso", expresó el enfermero .

En el clip 2 minutos, también señala que intentó hablar a un número telefónico para denunciarlo, pero "no sonaba nada". Después finalizó el video reiterando que no entendía por qué las personas agreden al personal de salud.

Y es que, con este caso suman cinco trabajadores de la salud que han sido agredidos en Yucatán; donde, hasta este sábado, se contabilizan 302 casos positivos de coronavirus y 20 decesos.

En días pasados, enfermeras acusaron que les arrojaron café hirviendo y cloro. También un enfermero se quejó en redes sociales que una mujer le aventó refresco; y a otra mujer, le negaron el servicio en una pizzería por la misma razón.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), del 19 de marzo a la fecha se han registrado 44 agresiones contra trabajadores de la salud en el país, tanto verbales como físicas.

