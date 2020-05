En las bardas de una colonia de Mérida, el artista urbano Daniel Zetina ha decidido plasmar un merecido homenaje a los “héroes de la salud” que hacen frente al brote de coronavirus (COVID-19) en el estado de Yucatán.

En lo personal siento mucho respeto por ellos, yo creo que sí es muy lamentable, a veces, las cosas que suceden, ¿no?, porque ya se tomaron la paciencia, el estudio de ejercerlo, porque cada día están preparándose, porque nunca terminan de prepararse”, Daniel Zetina, artista urbano

Sobre el mural, Zetina agregó que es una manera de rendirles un homenaje, pues cree que "son unos héroes sin capa y que ésta es la oportunidad de decirle a la gente, que entienda”.

Foto: Kattia Espinosa

Recopilando historias de héroes

En redes sociales, Daniel pidió a la gente que le enviara fotografías y la respectiva historia de trabajadores de la salud que están “dando la cara ante el COVID-19”.

Tras la convocatoria, recibió más de 400 historias. Varias han sido las que le han impactado, como la de Jesús Novelo, un enfermero que falleció dando todo su esfuerzo en el combate al virus SARS-CoV-2.

Parte de esto se trata de hacer esta conciencia, hay personas que están batallando, exponiendo su vida. Un joven de 26 años, yo tengo 31, entonces, no me imagino qué pasaría a esa edad tan joven que puedas fallarse por algo que realmente es amor a tu trabajo y que estés luchando día a día”, Daniel Zetina, artista urbano

También, ha recibido relatos de héroes anónimos.

Y esto igual me inclina, a que, una de las personas que también voy a realizar, es una señora, no tengo el dato de su nombre todavía, pero es una señora que ya se iba a jubilar, pasa esto de la pandemia, y en vez de retirarse, porque muchos podían huir, dijo ‘no, me quedo’ y está batallando ahorita”, Daniel Zetina, artista urbano

Foto: Kattia Espinosa

La gente del lugar aplaude su trabajo, su esposa y familia también están ahí para echarle porras, pues no siempre su trabajo es valorado.

Hace conciencia sobre las personas que están luchando, que están arriesgando su vida, su familia, por los demás, esperamos que esto sirva para la gente que aún no cree que esto realmente exista, y que se de cuenta que esto es algo grave, pero que se pueda salir adelante”, Fernando Cruz, hermano de Daniel

Foto: Kattia Espinosa

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?