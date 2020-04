Un par de mujeres de una cocina económica, suegra y nuera, unieron sus fuerzas y solidaridad para alimentar con su comida a quienes han resultado afectados y quedado casi sin nada por la contingencia generada a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, COVID-19.

Estas mujeres no están solas pues, ante la necesidad, familiares y hasta desconocidos las han apoyado con despensa para poder continuar en la entrega de comida gratuita.

Así nació el regalar comida a quien lo necesite

Elsi Caamal, propietaria de la cocina económica, señaló que la iniciativa de regalar comida surgió después de que algunas personas se acercaron a su establecimiento a pedir alguna comida que tuvieran de sobra.

La gente venía y decía, no tendrá un poquito de comida que nos des, y yo decía hay que darle un poquito de comida a las personas y entonces de ahí hice mi primera comida para 100 personas, de pollo asado, la gente venía y pedía comida, la gente más humilde venía y se le daba”, señala Elsi Caamal, propietaria de la cocina económica.

En la sencilla cocina de “La Casita”, ponen manos a la obra y preparan comida gratuita hasta para 100 personas pues ahí no se niega un plato de comida a quien menos tiene.

La situación está súper difícil, no tienen trabajo, no tienen nada para comer, no puede salir la gente, sí está un poco feo, yo lo veo conmigo, imagínate los demás que están pasando por situaciones peores”, dice Fátima Pérez, auxiliar en cocina económica.

A través de redes sociales comparten el menú

En sus redes sociales, suegra y nuera anuncian su menú junto a la dirección de su local ubicado en pleno centro de Mérida, para que así lleguen las personas que necesiten comida gratis.

Por lo que está pasando ahorita, cerraron lo que es la carpintería y hasta nuevo aviso nos van a avisar, y pues la verdad que sí agradezco a la señora Fátima que nos está apoyando de esta forma”, dice Mario Pacheco un carpintero desempleado que ha recibido comida gratis.

Amigos, familiares, incluso desconocidos se les han unido y les donan despensa: arroz, frijol, pastas, carnes y ellas, muy a gusto, preparan con amor estos platillos.

