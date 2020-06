Policías municipales del puerto de Progreso, fueron denunciados por una maestra yucateca a quien presuntamente torturaron y mantuvieron incomunicada, ocasionándole un aborto por los golpes que le dieron.

¿Qué pasó?

María Guadalupe es maestra en ingeniería del Colegio de Bachilleres de Yucatán, y relató que el pasado miércoles 10, ella y su esposo fueron detenidos a las puertas de su domicilio, llevados a la corporación policiaca e incomunicados por casi 24 horas.

La razón, después la supieron: por orden de la comandanta M.U.F., con quien han teñido problemas en el pasado, fueron señalados como presuntos involucrados en el homicidio del policía Luis Canul P. Ch., quien fue asesinado con arma blanca en una caseta oficial en el puerto yucateco.

María Guadalupe relató que eran aproximadamente las 3 de la mañana, cuando elementos policiacos llegaron a la puerta de su casa, diciendo que se llevarían su camioneta porque había evidencia del supuesto homicidio. Esa madrugada, ella esperaba a que su esposo regresara de comprar en una tienda de conveniencia, pues en medio del embarazo, se le había antojado un refresco.

Los elementos policiacos detuvieron a su esposo, esa madrugada, acusándole del asesinato de un policía; cuando llegan a su casa, ella comienza a grabarles por lo que también es detenida, sometida y golpeada, para que confesara su participación en el asesinato de un policía.

A pesar de que en numerosas ocasiones la víctima gritó que pararan porque estaban embarazada y pidió ayuda médica, se la negaron.

Después de casi 24 horas y tras tramitar un amparo, María Guadalupe logró salir de la cárcel, su esposo igual, después de 48 horas. Pero con lesiones evidentes de tortura y con dolores en el vientre, que terminó en un aborto involuntario.

Lupita hoy solo quiere justicia, que se castigue a los responsables de esto y que las autoridades municipales de Progreso, evalúen a sus policías y den de baja a elementos que en lugar de proteger, dañan y aterrorizan a los habitantes.

"Yo no debí haber perdido a mi bebé, ellos debieron haber tenido humanidad, debieron llevar un paramédico y decir sí mira a la señora hay que trasladarla, estaban a menos de 100 metros del centro de salud, si me querían detener porque no me esposaron en la cama del hospital", señaló María Guadalupe, presunta víctima de tortura.

María Guadalupe pide justicia y asegura que no quiere dinero, que lo único que pide es que los culpables vayan a la cárcel.

