En Yucatán unen esfuerzos para llevar alimento a familiares en hospitales

Desde la cocina y hasta un hospital en Yucatán, donde el personal médico enfrenta la batalla ante el COVID-19, estos platillos van cargados de nutrientes y un sinfín de agradecimiento, para todo el equipo que hoy salva vidas.

La iniciativa comenzó por un médico urgenciólogo que sumó esfuerzos, para apoyar a estos héroes sin capa. La organización civil Fortalezcamos el Cambio, le ha dado forma al proyecto, al sumar a más personas que apoyan con insumos, para que el personal médico y familiares de pacientes hospitalizados que luchan a diario contra la pandemina, reciban comida calientita, nutritiva y gratuita.

Un toque de salud

En esta cruzada alimentaria participan nutriólogos y chefs que le dan a la comida un toque de salud y sabor. A pesar de la crisis económica, se trabaja con lo que hay, sin dejar de lado el balance nutritivo de los casi 80 platillos que preparan a diario y estas muestras de solidaridad se mantendrán vigentes hasta mediados de mayo.

Escogimos el servicio de urgencias y las guardias nocturnas, es el tiempo más pesado en los hospitales, entonces se decidió dar este estímulo y este trofeo a las personas que están involucradas ahí: Personal de enfermería, camilleros. Intendencias, guardias de seguridad, residentes de urgencia, asistentes médicas de urgencias, trabajo social de urgencia y médico de base de turnos nocturnos”, explicó Geovanny Ramos, médico urgenciológo del hospital en Yucatán.

Bajo la presión que tienen, necesitan estar bien alimentados

La presidenta de la organización civil Fortalezcamos el Cambio, Tuffy Mafud, comentó que esta gente no estaba siendo atendida correctamente, tenían largos turnos, sin comida buena y balanceada por lo que tenían una mala alimentación. Tuffy comentó que mucha gente agradable les llevaba alimento, pero una torta, un sándwich, aunque es con la mejor intención, no es la alimentación más correcta, porque estas personas que trabajan en el hospital, bajo la situación en que están, horas que no descansan, más la enfermedad del COVID-19 con la que tienen que lidiar, lo que más necesitan:

... es consumir comida sana, balanceada, que su salud esté al cien por ciento ahorita que están en la primera línea”, afirmó Mafud.

Consienten con la comida al personal de salud

Por su parte, el chef Gilberto Aguilera explicó:

Todos los días tenemos un carbohidrato, una proteína y tratamos de meter vegetales, como les decía y también tenemos ensaladas, el domingo preparamos ceviche con galletas, muy poquitos totopos, para que tampoco engorden, y darles opciones, porque es lo que los doctores a veces no tienen y se les antoja”.

